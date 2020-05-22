Freitag,
22.05.2020 - 08:00
2 min
Kinderärztin: Intensive Begegnungen mit Mundschutz
Die Corona-Pandemie hat auch den Praxisalltag unserer Kolumnistin umgekrempelt. Das hat auch Vorteile, findet sie.
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