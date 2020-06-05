Freitag,
05.06.2020 - 08:00
2 min
Kinderärztin über Fehlinformationen zur Corona-Impfpflicht
Einige Patienten glauben fragwürdigen Quellen aus den Sozialen Medien. Unsere Autorin muss derzeit viel Aufklärungsarbeit leisten.
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