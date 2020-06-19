Freitag,
19.06.2020 - 08:00
1 min
Kolumne zu Mallorca-Urlaubern: Gemischte Gefühle
Anfang der Woche sind die ersten deutschen Touristen seit Beginn der Corona-Pandemie auf Mallorca gelandet. Ob das gut geht?, fragt sich unsere Autori.
Von Mara Pitz
Redakteurin Leben/Wissen
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