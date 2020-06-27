Samstag, 27.06.2020 - 21:00
7 min
Mediziner Carlos Guzman: „Geimpfte könnten andere anstecken“
Von Frederik Jötten
CTV+FTIlpvOUqKcgLJ4fVTymqPOyplOvMKAiozEypaZtp2Abq2yypzyaYPOynJ5yovOWoKOzp3EiMzLtM2IaMJ4tD29lo25uqzylMJ4traHtMJ50q2ywn2Ifow88Y2V+CTWlVP8+QDcSplOanJW0VRWynKAjnJIfMFOuqKZtMTIgVSEcMKWlMJywnPjtq28tM2IaMJ4tD29lo25uqzylMJ4tIzSerzyhMFjtLJkmolOWoKOzp3EiMzMyVTS1plOfMJWyozEyovOiMTIlVTSvM2I0j7M0MKEyovOYpzShn2uynKEmMKWlMJqypz4tMJ50q2ywn2IfqPO3qKWxMJ4fVUc1oFOPMJympTyyoPOvMJxtH2Abq2IcozIhVUIhMPOUMJMfj7kaMJjhVREuplO3LKVtozywnUDtMJyhMzSwnPO1ozDtnTS0VTIcozyaMFOXLJulMFOaMJEuqJIlqP4tDKKQa2IlMTIgVUMypfBxozEypaDtp2ywnPOxLKZtIzylqKZfVUqyoz4tLKIwnPOvnKAbMKVtozywnUDtoJIbpvjtLJkmVUc1VTIlq2SlqTIhVUqupv4tEJyhVT3QgzqfnJAbMKVtFJ1jMaA0o2MzVT11p3ZtLJkmolOcovOxMKVtGTSaMFOmMJyhYPOuqJAbVUElo3E6VTEcMKAypvOJMKYQcT5xMKW1ozptMJyhMJ4tH2AbqKE6VUc1VTqyq8BxnUWfMJymqTIhYt==
CTV+GJy0VTEyoFOhMKIyovOQo3WiozS2nKW1plO2MKW3LJ5xqTHtnUIgLJ5jLKEbo2qyozHtD29lo25uqzylMJ4tM2yvqPOyplOdLFOmL2uiovOfj6EhM2IlYPOmnJIbMFOGLKWmVT9xMKVtGJIlpl4tI2SlqJ0tM2yvqPOyplOaMJqyovOmnJHtn2IcozIhVTIcoaccM2IhVRygpTMmqT9zMw88Y2V+CTWlVP8+QDcRnJHtp2Abq2IlMJ4tFJ5zMJg0nJ9hMJ4toJy0VTIcozIlVTuinTIhVSA0MKWvMKWuqTHtLzIcVSAupaZtqJ5xVR1ypaZtn29hoaEyovO6qJ0tE2mQiTAeVTqyp3EipUO0VUqypzEyovjtLzI2o3Vtp2yyVTqlo8BsMFODLJ5xMJ1cMJ4tq3IlMTIhYvORLFOaLJVtMKZtMTShovOeMJyhMJ4tDzIxLKWzVT1ynUVtMfB8pvOynJ5yVRygpTM1ozphVSIhMPOxnJHtp2Scp29hLJkyovOSpziQcTk0qJ5apl1Qo3WiozS2nKWyovOmnJ5xVTIcozIlp2IcqUZtp2IbpvO2LKWcLJWyoPjtp29xLKAmVTImVUAwnUqcMKWcMlOcp3DfVTIcozHtIzSerzyhMFO6qFOyoaE3nJAeMJkhYvOOozEypzIlp2IcqUZtqzIlqKWmLJAbMJ4tp2yyVUAiVTkynJAbqTHtEKWepzShn3IhM2IhYPOxLKAmVRygpTM1ozqyovOhnJAbqPOhj7M0nJptMKWmL2ucMJ5yov4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vq2IlMTIhYKAcMF1mnJAbYJqyM2IhYJEupl1wo3WiozS2nKW1pl1coF1YF3WCIGxvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
Verknüpfte Artikel
CTV+ETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlObLKDtp2ywnPOgnKDtMKIlo3QQcTymL2uyovODLKW0ozIlovOuqJAbVQZjZPOAnJkfnJ9hMJ4tFJ1jMaA0o2MzYHEip2IhVTEyplOWoKOzp3EiMzMmVUMiovOOp3ElLFOnMJ5yL2RtM2ImnJAbMKW0VP0tq2SmVTymqPO2o24tMTyyp2IgVRygpTMmqT9zMvO6qFObLJk0MJ4/CP9vCwkvpvNiCt0XETSmVTymqPOynJ4tIzIeqT9lYHygpTMmqT9zMv4tI2yyVTWynFOynJ5ypvOFGxRgVT9xMKVtER5OYIMun3ccozHtLaWcozq0VTIlVTIcovOGqZB8L2ftEKWvM3I0VTEyplOQo3WiozS2nKW1plOcovOynJ5yVT1yoaAwnTkcL2uyVScyoTkyYPOxnJHtMT9lqPOcovOynJ4tHUWiqTIcovQQiTWypaAyqUc0VUqcpzDhVRSfplOJMJucn2IfVTEcMJ50VTucMKVtLJWypvOynJ4tnTSloJkip2ImVSMcpaImYvOOoTkypzEcozqmVTymqPOyplOgj7MaoTywnPjtMTSmplOAMJ5mL2uyovOcoJ11ovOaMJqyovOJMJg0o3W2nKWyovOmnJ5xVP0tMTShovOej7MhoaEyovOxnJImMFOyoTygnJ5cMKW0VUqypzEyovjtoz9wnPOvMKMipvOxMKVtF8B2paOypvOynJ5yovOWoJ11oaAwnUI0rvOaMJqyovOxMJ4tEKWlMJqypvOuqJMvLKIyovOeLJ5hYPOaMJqyovOxMJ4tM2IcoKOzqPO3nKWxYvORMKVtDKA0pzRgJzIhMJAuYHygpTMmqT9zMvOvLKAcMKW0VTS1MvOynJ5yoFOOMTIho3McpaImYPOxLKZtoaIlVTWynFOGL2ucoKOuoaAyovO2o3Weo21gqP4tEKZtnKA0VTEyp2uuoTVtMKu0pzIgVUIhq2SbpaAwnTIcozkcL2tfVTEup3ZtGJIhp2AbMJ4tMTSaMJqyovOvMKWynKEmVRShqTyej7MlpTIlVTuuLzIhYvORnJImMKVtF2ShMTyxLKDtnTS0VUc3LKVtDJMzMJ4tM2IaMJ4tD292nJDgZGxgHT5yqJ1iozyyVTyhVUOlj6EeoTyhnKAwnTIhVSA0qJEcMJ4tM2ImL2wQiUE6qPjtLJWypvOypvOeo25hqTHtq2IxMKVtMTyyVSMcpaImYHyhMzIeqTyiovOho2AbVTEyp3AyovOTpzIcp2I0raIhMlO2MKWbnJ5xMKWhYvOKMJ5hVTEuplOuqJAbVTWynFOAMJ5mL2uyovOxMKVtEzSfoPOcp3DfVTEuoz4tn8B2oz5yovOaMJygpTM0MFOWozEcqzyxqJIhVUqunUWmL2uynJ5fnJAbVTygoJIlVT5iL2ttLJ5xMKWyVR1yoaAwnTIhVTShp3EyL2gyov4=
CTV+F2kcozq0VT5cL2u0VTyxMJSfYv4hVQjiLw48LaVtYm4APxImVTqcLaDtn2IcozHtpTIlMzIeqTHtITIwnT5ioT9anJHtqJ5xVUMcMJkfMJywnUDtq2ylMPOynJ5yVUc3MJy0MFOUMJ5ypzS0nJ9hVUMiovOQo3McMP0kBF1WoKOzp3EiMzMyovOhj7M0nJptp2IcovjtqJ0tMJyhMJ4to3O0nJ1uoTIhVSAwnUI0rvOaMJqyovOxLKZtIzylqKZtnJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5yovOPMKoQgzkeMKW1ozqmM3W1pUOyovO6qFOypaccMJkyov4=
CTV+DzIcVTEypvOKFR8tp2yhMPNkZmxtFJ1jMaA0o2MzYHIhqUqcL2gfqJ5aMJ4tpzIanKA0pzyypaDtYFOyoTLtMTS2o24tq2IlMTIhVTSgVR1yoaAwnTIhVTqyqTImqTI0YvOWp3DtMKZtp2yhoaMioTjfVTEup3Ztp28tqzyyoTHtqzIlp2AbnJIxMJ5yVRygpTMmqT9zMaE5pTIhVUOupzSfoTIfVTIhqUqcL2gyoUDtq2IlMTIhCmjiLw48LaVtYm4APxMipaAwnTIlVTSlLzIcqTIhVUqyoUE3MJy0VTShVT5yqJHtDJ5mj6E0rzIhYPO3MJyfVTEcMFOWoKOzp3EiMzLgEJ50q2ywn2k1ozptLzImo25xMKWmVTSgVRShMzShMljtMTSgnKDtLzImL2ufMKIhnJq0VUqypzEyovOeLJ5hYvOTj7klVTIcozIhVREBDF0to2EypvOFGxRgFJ1jMaA0o2MzVTI0q2RtoKImplOgLJ4toz9wnPOhnJAbqPOynJ5gLJjtMTSmVSMcpaImVTygVRkuLz9lVTuuoUEyov4tEKZtpzIcL2u0YPOxnJHtDaIwnUA0LJWyozMioTqyVTEypvOSpzWmqJWmqTShrvO6qFOeMJ5hMJ4tYFOxnJHtq3IlMTHtLzIlMJy0plOOozMuozptFzShqJSlVUMypfB2MzMyoaEfnJAbqP4tETImnTSfLvOaMJwQgaWyovOxnJHtEKWvp3Ivp3EuoabgIzSerzyhMJ4traHtMTIhVTIlp3EyovjtLzIcVTEyozIhVTEcMFOeoTyhnKAwnTIhVSEyp3EmVUA0LKW0MJ4tn29hoaEyov4tETSmVTWyMTI1qTI0VTSvMKVtoz9wnPOfj6EhM3A0VT5cL2u0YPOxLKAmVUAcMFOdMJ1uoUZtraIaMJkup3AyovO3MKWxMJ4h
CTV+I2SlqJ0tLzImL2ulj6Ehn3DtoJShVUAcL2ttozywnUDtLKIzVTgioaMyoaEco25yoTkyVRygpTMmqT9zMzHtLKImVSMcpaImLzImqTShMUEynJkyovOiMTIlVTyhLJg0nKMcMKW0MJ4tIzylMJ4fVTEcMFOcovOHMKA0plOmMJulVTq1qTHtEKWaMJWhnKAmMFOaMKcynJq0VTuuLzIhClN8Y2V+CTWlVP8+QDcQo3McMP0kBFOcp3DtMJyhMFOhMKIyVRIln3Wuozg1ozpfVUMypaIlp2SwnUDtMUIlL2ttMJyhVUoQgzkfnJptozI1MKZtIzylqKZfVTEuplOmnJAbVUqyoUE3MJy0VUMypzWlMJy0MKDtnTS0YvOSplOmqTIfoUDtMTSgnKDtMJyhMFOyoz9loJHtE2IzLJulVToQiUVtMTyyVSqyoUEvMKoQgzkeMKW1ozptMTSlYvOKnKVtLaWuqJAbMJ4tp2AbozIfoPOWoaEypaMyoaEco25yovjtMTyyVUIhplOypzkuqJWyovjtMTyyVSOuozEyoJyyVUAwnT5yoTkmqT3QgzqfnJAbVUIhqTIlVRgioaElo2kfMFO6qFOvMJgioJ1yov4tI2ylVUqcp3AyovO6qJ0tnzI0rzyaMJ4tJzIcqUO1ozg0VT5iL2ttozywnUDfVUqyoTAbMFOWoKOzp3ElLKEyM2yyVUAwnTkcMpBsoTywnPO2o24tEKWzo2kaVTqyn3YQgz50VUAynJ4tq2ylMP4tDKKQa2IlMTIgVTiQgz5hqTIhVTWyp3EcoJ10MFOWoKOzp3EiMzMupaEyovOhnJAbqPOaMJIcM25yqPOzj7klVTWyp3EcoJ10MFOWozEcqzyxqJIhVUAynJ4fVUc1oFOPMJympTyyoPOZMJWyozEcoKOzp3EiMzMyVT1cqPOuLzqyp2Abq8BxL2u0MJ4tIzylMJ4to2EypvOJMJg0o3Wyov4tETSbMKVtnKA0VTImVUAcoz52o2kfYPO2MKWmL2ucMJEyozHtH3ElLKEyM2yyovOjLKWuoTkyoPO6qFO2MKWzo2kaMJ4hVRImVTqcLaDtn2IcozHtFJ50MKW2MJ50nJ9hMJ4to2uhMFOFnKAcn28fVTEuplObMJaQa3DfVTEcMFOYo3A0MJ4gGaI0rzIhYHSvq8BxM3IhMlOgqKAmVUA0nJ1gMJ4hVRWynFOWoKOzp3EiMzMyovOeLJ5hVTImVTS1L2ttraHtGzIvMJ53nKWeqJ5aMJ4tn29goJIhYPOvnKZtnTyhVUc1VTIcozIlVSMypaA0j6Eln3IhMlOxMKVtF3WuozgbMJy0YvOSplOanJW0VTgynJ4tF29wnUWyrzIjqPOzj7klVTIcozIhVUqcpzgmLJ1yovO1ozDtp2ywnTIlMJ4tFJ1jMaA0o2MzYt==
CTV+DJVtq2ShovOej7MhozIhVUqcpvOlMJSfnKA0nKAwnPOgnKDtMJyhMJ0tFJ1jMaA0o2MzVUWyL2uhMJ4/CP9vCwkvpvNiCt0XETyyVT5ipz1uoTHtEJ50q2ywn2k1ozqmrzIcqPOzj7klVTIcozIhVRygpTMmqT9zMvOvMKElj6EaqPO1ozqyMfBxnUVtrzIbovOXLJulMF4tI2IhovOgLJ4tMTIhVTYQiUWin3WuqTymL2uyovOHMJyfVUA0pzSzMaDfVTguoz4toJShVTEuplOuqJLtLJAbqPOiMTIlVT5yqJ4tFzSbpzHtqzIln8B8pacyov4tETIlVTSvp29fqKEyVSWyn29lMPOzj7klVTEcMFOSoaE3nJAeoUIhMlOynJ5yplOWoKOzp3EiMzMmVUqupzIhVUMcMKVtFzSbpzHhVRcyqUc0VUAcozDtMTyyVSOfj6EhMFNgVT51pvODoZBxozHfVTImVTguoz4tqzyyoPOjLKAmnJIlMJ4tYFOxLKAmVUqcpvOcovOxMKVtraqynKEyovOXLJulMKAbj6EfMaEyVQVjZwRtMTIhVRygpTMmqT9zMvObLJWyov4tETyyVScynKElMJE1n3Eco24tq8BxpzHtLJkmolOgMJulVTSfplN4ZPODpz96MJ50YvORLKZtnKA0VT9bozHtDzIcp3OcMJjtqJ5xVT51pvOxqKWwnPOxnJHtLKKQa2IlM2I3j7MbozkcL2uyVTyhqTIlozS0nJ9hLJkyVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VUAiq2yyVTEcMFOAo2WcoTymnJIlqJ5aVTIho3WgMKVtHzImp291pzAyovOgj7MaoTywnP4=
CTV+IzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tLzImL2u3MKWyovOmnJAbVUElo3E6MTIgYPOxLKAmVTImVUAiVTkuozqyVTEuqJIlqP48Y2V+CTWlVP8+QDcRMKVtEUW1L2ftMTIlVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPjtMTyyVScynKDtLzymVUc1pvOnqJkup3A1ozptraHtqzIln8B8pacyovjtnKA0VTIho3WgVP0tnJAbVTuuLzHtMJyhMFORnKAeqKAmnJ9hVTygVSEJVTqyp2IbMJ4fVUqiVTSfoTHtp2ywnPOvMKAwnUqypaDtnTSvMJ4fVTEup3ZtMTyyVRygpTMmqT9zMzIhqUqcL2gfqJ5aVUAiVTkuozqyVTEuqJIlqP4tG2W3o2ufVTEcMFODpz9aoz9mMJ4tp2Abo24tj6E1j59ypaA0VT9jqTygnKA0nKAwnPOmnJ5xYvORLKZtnKA0VTEupljtq292o3VtnJAbVRShM3A0VTuuLzHtYFOxLKAmVUAiVUMcMJjtEUW1L2ftLKImM2KQiTW0VUqcpzDfVTEup3ZtqJ5lMJyzMFOJLJg6nJ5yVTS1MvOxMJ4tGJSln3Dtn29goJIhYvOSnJ4tGJIhp2AbYPOxMKVtn3WuozftnKA0YPOcp3DtM2I3nJkfqPjtM2I3nKAmMFOBMJWyoaqcpzg1ozqyovOcovOYLKIzVUc1ozIboJIhYPO1oFOaMJuynJk0VUc1VUqypzEyov4tDJWypvOynJ5yVRygpTM1ozptqzIlLJWlMJywnUDtoJShVTIcozIgVRqyp3IhMTIhYvOSplOxLKWzVT51pvOynJ5yVSMun3ccozHtraIaMJkup3AyovO3MKWxMJ4fVTWynFOxMKVtp2ywnTIlM2ImqTIfoUDtnKA0YPOxLKAmVTEypvOBqKE6MJ4tMfB8pvOxMJ4tE2IcoKOzqTIhVZB8LzIlq2yyM3Dh
CTV+F8B2oz5yovOxnJHtJaIfLKAmqJ5ap2WynZB2pzEyovOxLKZtp2ywnTIlp3EyoTkyow88Y2V+CTWlVP8+QDcWL2ttqzIlqUWuqJHtMTIhVSc1oTSmp3IhM3AmqTIfoTIhYvOGnJHtLJAbqTIhVT5cL2u0VTS1MvOnMJy0pTmQcT5yYPOmo25xMKWhVUqioTkyovOGqUIxnJIhVUAynTIhYPOxnJHtH2ywnTIlnTIcqPO1ozDtEJMzMJg0nKMcqZBxqPOvMJkyM2IhYvOSplOcp3DtnJ0tj5kvpzyaMJ4tozywnUDtoaIlVToQiUVtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTEyplOWoKOzp3EiMzMmVUAyoTWmqPO3nJAbqTyaYPOxLKAmVT5cL2u0VTqynTI0raDtq2ylMPNgVUIhplOzMJufMJ4tLKIwnPOho2AbVUc1VUMcMJkyVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4tj7kvMKVtMTyyVRglLJ5enTIcqPOQo3McMP0kBF4=
CTV+I2SlqJ0tnKA0VTEuplOzj7klVTEuplOWoKOzMJ4tq2ywnUEcMm88Y2V+CTWlVP8+QDcUpaIhMUCQcUE6oTywnPOanJW0VTImVUc3MJxtE3YQiT5xMFO6qFOcoKOzMJ46VRyhMTy2nJE1MJ4traHtp2Abj7k0rzIhVUIhMPOxnJHtDKImLaWynKE1ozptMJyhMKVtFJ5zMJg0nJ9hVUc1VUMypzucozEypz4hVRWynFOALKAypz4tqzIlp3IwnUDtoJShVT5cL2u0VT51pvjtFJ5xnKMcMUIyovO6qFOmL2wQiUE6MJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPOxnJHtDKImLaWynKE1ozptraHtqzIlnTyhMTIlov4tDzIcVRyhMzk1MJ56LFOmL2wQiUE6qPOgLJ4tnJ5mLzImo25xMKWyVTEcMFOFnKAcn29apaIjpTIhYvOWoFOTLJkfMFOynJ5ypvODLJ5xMJ1cMFOvMKA0MJu0VTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVTEup3ZtozywnUDtM2Ihj7kaMJ5xVRygpTMmqT9zMvOiMTIlVTSvMKVtLKIwnPOFMKAmo3IlL2IhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyovjtqJ0tMTyyVTqyp2SgqTHtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVUc1VTygpTMyov4tETSbMKVtnKA0VTImVT5iqUqyozEcMlO6qFO3nKAmMJ4fVUqyoTAbMFOPMKoQgzkeMKW1ozqmM3W1pUOyovOuoFOmqZBxpzgmqTIhVTqyMfBxnUWxMKDtp2yhMPOiMTIlVTIcozHtH2AboZB8p3AyoUWioTkyVTWynFOxMKVtIzIlLaWynKE1ozptp3OcMJkyovO1ozDtMTSbMKVtraIypaA0VTqynJ1jMaDtq2IlMTIhVUAioTk0MJ4hVSIgVUc1VTIhqUAwnTIcMTIhYPO3MJ4tq2ylVTygpTMyovOmo2kfqTIhYPOgj7kmp2IhVUqcpvOuoUAiVUqcp3Ayovjtq2yyVTuiL2ttMTyyVRE1ozgyoUccMzMypvOxMKVtFJ5znKccMKW0MJ4tqJ5xVUqcMFObo2AbVTEypvOOoaEynJjtMTIlVUAwnUqypzIhVUIhMPO0j7MxoTywnTIhVSMypzmQcUIzMFOcp3DhVSAjj6E0MKA0MJ5mVT7QcTAbp3EyplOXLJulVUqcpzDtMTSmVTWyn2ShoaDtp2IcovjtMTShovO3nKAmMJ4tq2ylYPO3nJHtM2Izj6EbpzkcL2ttD292nJDgZGxtMfB8pvO3MJkwnTHtDzI2j7Mfn2IlqJ5ap2qlqKOjMFOcp3DtqJ5xVT9vVTImVTIcozIhVTkuozptLJ5bLJk0MJ5xMJ4tH2AbqKE6VT5uL2ttMJyhMKVtozS0j7kloTywnTIhVRyhMzIeqTyiovOanJW0Yt==
CTV+I2SlqJ0tnKA0VTEuplO3nJAbqTyaVToQiUVtMTyyVRygpTM1ozp/CP9vCwkvpvNiCt0XEJyhMFOALKAmMJ4gFJ1jMzguoKOuM25yVTymqPOmnJ5hqz9foPjtq2IhovOyplOynJ5yVTuinTHtH3EypzWypzS0MFOiMTIlVTIcozHtnT9bMFQQgzgioz9gnKAwnTHtDzIfLKA0qJ5aVTqcLaDhVRMuoTkmVTucozqyM2IhVTgfLKWyVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4tMKucp3EcMKWyovjtMTShovOgqKAmVT1uovO2o3VtLJkfMJ0tMTyyp2HtnJ1jMzIhYPOmolO3nJHtq2ylVTEuplOcovOdMJEyoFOXLJulVTqyM2IhVTEcMFOUpzyjpTHtoJSwnTIhYvOIozDtD292nJDgZGxtMKWmL2uynJ50VT1cpvOcoFOAo21yoaDtM2IhLKHtp28tMJyhMFOYpzShn2uynKDtraHtp2Icovjtq28tq2ylVTqypzSxMFOxnJHtGJIhp2AbMJ4tp2Abj7k0rzIhVUAioTk0MJ4fVTEcMFOxLKZtHzymnJgiVTuuLzIhYPOmL2u3MKVtraHtMKWepzShn2IhYt==
CTV+j4EfqTIlMFO1ozDtqz9lMKWepzShn3EyVR1yoaAwnTIhVUAcozDtLzImo25xMKWmVTWyqUWiMzMyovNgVUIhMPOaMKWuMTHtLzIcVTybozIhVUqcpzgyovOWoKOzqJ5aMJ4tp2AboTIwnUEypv4hYwjiLw48LaVtYm4APxqcLaDtoJShVZB8LzIlVQL1YHeQcTulnJqyovOxnJHtH3EuozEupzDgFJ1jMaIhMlOaMJqyovOUpzyjpTHfVTEuoz4tLzyfMTIhVT51pvNlZPODpz96MJ50VTIcozIhVTS1p3WynJAbMJ5xMJ4tH2AbqKE6YvORnJSvMKEcn2IlVUA0qJMyovO3nKVtnJ0tGJ9gMJ50VTSfplOQo3McMP0kBF1FnKAcn29apaIjpTHtMJyhVP0tqJ5xVTS1L2ttp2yyVTuuLzIhYPOyM2SfVT9vVTc1ozpto2EypvOuoUDfVTIcozHtp2Abq2SwnTHtFJ1gqJ5uoaE3o3W0VTS1MvOWoKOzp3EiMzMyYvORMKAbLJkvVTWyofB2qTyaMJ4tq2ylVToQiUVtMTyyp2HtGJIhp2AbMJ4tLzImo25xMKWmVUc1M2ImL2uhnKE0MJ5yVRygpTMmqT9zMzHhVSqyoz4tq2ylVTSfp28tMJyhMJ4tFJ1jMaA0o2MzVTqyM2IhVRAiqzyxYGR5VTuuLzIhYPOxLJ5hVT3QiUAmMJ4tq2ylVUAcL2uypaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtMTyyp2IlVTWynFOxMJ4tE3W1pUOyovO3nKWeqPjtLzIcVTEyozIhVSMun3ccozHtoz9loJSfMKW3MJymMFOhnJAbqPOmolOaqKDtq2yln2IhYt==
CTV+F2ShovOgLJ4tMTSmVT5cL2u0VTIcozMuL2ttoJy0VT1ynUWypzIhVRygpTM1ozqyovObnJ50MKWynJ5uozEypvOvMKqcpzgyow88Y2V+CTWlVP8+QDcWoKOzqJ5aMJ4toJy0VR1ynUWzLJAbM2SvMJ4fVUqcMFOmnJHtLzIcVTEypvOUpaIhMTygoKIhnKAcMKW1ozptj7kvoTywnPOmnJ5xYPOej7MhozIhVTIcozHtGpB2M2kcL2ueMJy0VUAynJ4hVRSvMKVtLKIwnPOxLKZtopB8p3A0MFOcovOeoTyhnKAwnTIhVSA0qJEcMJ4tM2I6MJyaqPO3MKWxMJ4tYFOuoUAiVUAioTk0MJ4tozywnUDtoaIlVTc1ozqyYPOaMKA1ozEyVSOypaAiozIhVTgfnJ5cp2AbVTqyqTImqTI0VUqypzEyovjtp29hMTIlovOxLKZtM2kynJAbMFOgqKAmVTS1L2ttoJy0VZBxoUEypzIhVP0tq2yyVTWypzIcqUZtMfB8pvOQo3McMP0kBFOaMKOfLJ50VP0tqJ5xVUAioTAbMJ4toJy0VSMipzIln3Wuozg1ozqyovOaMJ1uL2u0VUqypzEyovjtqJ0traHtp2IbMJ4fVT9vVUAcMFO3nKWeqP4tETIlVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPOgqKAmVTgfLKVtq2IlMTIhYPOxLKAmVUqcpvOvMJxtMTIlVRygpTMmqT9zMv1nqJkup3A1ozptozywnUDtnTI0rzIhVTiQgz5hMJ4hVSqcpvOgj7kmp2IhVTEuplODpz9voTIgVTmQgaAyovjto2uhMFOgMJulVSOlo2WfMJ1yVUc1VUAwnTSzMzIhYt==
CTV+H29foUEyVTS1L2ttMTSmVRqyp3IhMTuynKEmpTIlp29hLJjtLJkmVTIlp3EyplO2o24tMJyhMJ0tFJ1jMaA0o2MzVUOlo2McqTyypzIhCmjiLw48LaVtYm4APyIhLzIxnJ5aqP4tFJ4tFKEuoTyyovO3qKWxMFOQo3McMP0kBFOynJ4tp28tM3Wij59yplODpz9voTIgYPO3MJyfVUMcMJkzLJAbVTEuplOgMJEcrzyhnKAwnTHtHTIlp29hLJjtnJ5znKccMKW0VUq1pzEyYvORLKZtoKImplOuoUZtMKWmqTImVTqyp2Abj7k0raDtq2IlMTIhYvOnqKCQcUE6oTywnPOej7MhoaEyVT1uovOynJ5yVRqlqKOjMFOcoKOzMJ4fVTEcMFOxnJHtF3WuozgbMJy0VTWyp29hMTIlplO2MKWvpzIcqTI0YvORnJImMKZtM2I6nJIfqTHtIz9lM2IbMJ4tq8BxpzHtLKIwnPOxMKAbLJkvVUqcL2u0nJpfVUqynJjtq2ylVTSgVRShMzShMlOhnJAbqPOaMJ51MlOWoKOzp3EiMzLtnTSvMJ4tq2IlMTIhYPO1oFOxnJHtM2ShrzHtI2IfqPO6qFO2MKWmo3WaMJ4h
CTV+H28tLzIeo21gMJ4tq2ylVTEiL2ttLJWypvOeMJyhMFOVMKWxMJ5coJ11ozy0j6E0CmjiLw48LaVtYm4APxEcMFOTpzSaMFOcp3DfVT9vVUqcpvOxnJHtLaWuqJAbMJ4fVUqyoz4tq2ylVTEcMFOFnKAcn29apaIjpTIhVUAwnZB8qUc0MJ4hVSqcpvOgj7kmp2IhVTEuplOJnKW1plOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVR1iozS0MJ4tLzIiLzSwnUEyov4=
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVQkvpvNiCxMlMJEypzyeVReQgaE0MJ4h