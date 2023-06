Mein Kind ist Außenseiter - Wie kann ich ihm helfen?

Manchmal aber brauchen Kinder konkrete Unterstützung durch die Eltern. Das ist zum Beispiel dann der Fall, sobald ein Kind dauerhaft unglücklich ist. „Wenn es nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule gehen will, schlecht schläft oder sich in der Schule nicht konzentrieren kann“, führt Andreas Engel als Beispiele an. Ein Gespräch mit der Erzieherin im Kindergarten oder den Lehrern in der Schule kann helfen, Ursachen herauszuarbeiten. Zusammen lässt sich eine Strategie für eine bessere Integration des Kindes herausarbeiten, zum Beispiel ein gemeinsames Rollenspiel-Training in der Klasse oder die Aktivierung eines ‚Schutzengels‘ unter den Klassenkameraden. Den Schulpsychologen miteinzubeziehen, ist oft deshalb hilfreich, weil er besonders neutral an den Konflikt herangehen kann.