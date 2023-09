Midlife-Crisis bei Millenials: Mythos oder Realität?

In ihren Anfängen war die Midlife-Crisis sogar Gegenstand des Geschlechterkampfes. Elliott Jaques und seine Nachfolger in der Psychologie beschrieben ausschließlich den Mann in der Krise. Auch das Magazin „Der Spiegel“, das den Begriff in den 70er Jahren in Deutschland einführte, erzählte in seiner Titelgeschichte nur von prominenten Männern, die im fünften Lebensjahrzehnt ihre Frauen verlassen hatten. Unter anderem die US-Publizistin Susan Sontag sah deshalb die Midlife-Crisis als patriarchales Konstrukt, das letztlich das spätpubertäre und rücksichtslose Verhalten von Männern rechtfertigen sollte.