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Samstag, 04.07.2020 - 21:32
5 min

Muskelschwund: „Ich will nicht länger im Konjunktiv leben“

Christof Luckas aus Köngernheim (Rheinhessen) leidet an Muskelschwund. Erst verfluchte er seine Krankheit. Heute sieht er sein Schicksal als Chance, sich und anderen zu helfen.

Von Claudia Minner (Aufzeichnung)
Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. Foto: C. Luckas

Er gibt wieder Gas: Christof Luckas unterwegs in rheinhessischer Flur. (Foto: C. Luckas)

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