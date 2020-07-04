Samstag, 04.07.2020 - 21:32
5 min
Muskelschwund: „Ich will nicht länger im Konjunktiv leben“
Von Claudia Minner (Aufzeichnung)
EKZtq2SlVTIcozHtn3IlrzHtEz9loKIfnJIlqJ5aYPOxnJHtoJylVTygVREyrzIgLzIlVQVjZGptLJWyozEmVTyhVTEyovOYo3OzVTguoGbt4bPrGzywnUDtqUWiqUbfVUAiozEypz4tM2IlLJEyVUqyM2IhYhXNaPOTj7khMvObLKWgoT9mMFOKj7MlqTIlYPOynJ4tp2AbMJyhLzSlVUc1MfBxoTkcM2IlVRqyMTShn2HhVSqunUWmL2uynJ5fnJAbVTuuqUEyVTywnPOxLKZtnKWaMJ5xq2ShovOgLJjtM2Ibj7MlqPOiMTIlVTqyoTImMJ4hVRSvMKVtLJ4tMTyyp2IgVRSvMJ5xVTIln2ShoaEyVTywnPOjoZB2qUcfnJAbVTEcMFOHpzSaq2IcqTHtMTyyp2IlVRMipz11oTyypaIhMl4tGJylVUqupvOmL2ufLJqupaEcMlOeoTSlYPO3nJHtnJAbVUAcMFOuqJLtoJywnPOvMKccMJuyovOeo25hqTH6VREup3ZtnJAbVT5cL2u0VUElo3E6VT1ynJ5ypvOPMJucozEypaIhMlOgMJyhMJ4tI2IaVTMcozEyovOgqKAmYPOmo25xMKWhVTqypzSxMFO3MJqyovOgMJyhMKVtDzIbnJ5xMKW1ozptLzIlMJy0plOynJ4tJzyyoPOaMJM1ozEyovObLKE0MF4tHTmQgaE6oTywnPO3qKAmqTHtnJAbYPOxLKAmVTywnPOynJ5yVRS1MzquLzHtnTSvMF4tETSmplOcL2ttLJ5xMKWyovOAMJ5mL2uyovOgnKDtoJIcozIlVRqyp2AbnJAbqTHtGKI0VT1uL2uyovOeLJ5hYvORLFObLJWyVTywnPOgnJAbVTylpaAcoz5cMlOaMJMlMKI0VUIhMPOypaA0oJSfVTIcovOjLJSlVSElj6EhMJ4tqzIlMUYQiTAeqP4=
FJAbVUqynpBsVT5cL2u0YPO3LKW1oFOcL2ttp28toTShM2HtM2IvpzS1L2u0VTuuLzHfVUIgVTShVTEcMKAyovODqJ5eqPO6qFOeo21gMJ4hVRWcplO6qFOxnJImMJ0tDJWyozDtnTS0qTHtnJAbVT1ynJ5yovOFo2kfp3E1nTjtqz9lVTSfoTIgVTSfplOJMKWbnJ5xMKW1ozptqz9hVRAbLJ5wMJ4tqJ5xVT1cL2ttLJkmVR9jMzIlVTWyqUWuL2u0MKDhVSqyoz4tnJAbVT5cL2u0VTWynTyhMTIlqPO3j6ElMFjtMTShovOej7MhoaEyVTywnBXNcvjtMTShovO3j7klMTHtnJAb4bPzYPOxLJ5hVUsQcUWyVTSfoTImVTWyp3Aypv4tETIlVRgiozc1ozg0nKLtq2SlVT1ynJ4tp3GQcT5xnJqypvOPMJqfMJy0MKVhVREcMFORnJSaoz9mMFjtMTyyVTEuraHtM2Izj7kbpaDtnTS0YPOypzucMJk0VTywnPNlZQN0BvOAqKAeMJkmL2u3qJ5xYvOWL2ttq2SlVTyhVTEyovOXLJulMJ4traI2o3VtnJ1gMKVtqUYQcTqypvOaMKqipzEyovjto2W3o2ufVTywnPOynJqyoaEfnJAbVTygoJIlVTIcovOmpT9lqTkcL2uypvOHrKNtq2SlYvORLKZtFz9aM2IhVUIhMPOGn2yzLJulMJ4tnTS0qTHtnJAbVTS1MzqyM2IvMJ4fVSElMKOjMJ5mqTIcM2IhVUqupvOhnJAbqPOgMJulVUAiVTkynJAbqPO1ozDto2M0VToQiTufqTHtnJAbVT1cL2tfVTSfplObj6E0qTHtnJAbVTIcozIhVUAwnUqypzIhVSW1L2gmLJAeVUc1VUElLJqyov4tGTShM2HtJzIcqPOxLJAbqTHtnJAbYPOcL2ttopB8p3A0MFOynJ5zLJAbVT1uoPO3nJIxMKVtoJIbpvOGpT9lqPOgLJAbMJ4hVRIlp3DtLJkmVTywnPObj6E1MzyaMKVtp3EioUOypaEyVUIhMPObnJ5znJIfYPOanJ5aVTywnPO6qJ0tDKW6qP4=
CTtlCxIcovODpz90MJyhYPOxLKZtLKImVR11p2gyoT4tI2Swn2IfpUIxMTyhMlOgLJAbqQjinQV+
DzymVUc1pvOaMJ5uqJIhVREcLJqho3AyYPOAqKAeMJkxrKA0pz9jnTyyVSE5pPOTH0uRYPO2MKWanJ5aMJ4tMJyhVUOuLKVtGJ9hLKEyYvOOoUZtnJAbVUAcMFOyozEfnJAbVTuuqUEyYPO3LKVtnJAbVUc1ofBxL2umqPOypzkynJAbqTIlqP4tGaIhVUqupvO6q2SlVTgfLKVfVTEup3ZtoJIcovOYj7MlpTIlVTIcovODpz90MJyhVUOlo2E1rzyypaDfVTEuplOuqKZtMJyhnJqyovOgMJyhMKVtGKImn2IfovOcoFOZLKIzMFOxMKVtJzIcqPOKLJAeMJkjqJExnJ5aVT1uL2u0YvOOLzIlVTImVUqupvOuqJAbVUAcL2uypvjtMTSmplOcL2ttoJy0VTEcMKAypvOSpzglLJ5eqJ5aVTkuozqyVTkyLzIhVTguoz4t4bPGVTShMTIlplOuoUZtLJ5xMKWyVRMipz1yovO2o24tGKImn2Ifp2Abq3IhMPjtMTyyVT1cqPOynJ5ypvOmqTSlnlOfMJWyoaA2MKWej7klrzIhMTIhVSOlo2qho3AyVUMypzW1ozEyovOmnJ5xYvORnJHtIz9lp3EyoTk1ozpfVTIcozImVSEuM2ImVTygVSWioTkmqUIboPO6qFOmnKE6MJ4fVT1uL2u0MFOgnKVtn2IcozHtDJ5ap3DhVRywnPOhLJugVTShYPOxLKZtq8B8pzEyVRcunUW6MJuhqTHtMTS1MKWhYvORnJImMFOnqKMypaAcL2u0VTuuqPOgnKVtLJ5zLJ5aplOmMJulVTqynT9fMzIhYPOxnJHtF3WuozgbMJy0VUc1VTSerzIjqTyypzIhYt==
Verknüpfte Artikel
ET9wnPOgMJyhVSc1p3EuozDtqzIlp2AboTIwnUEypaEyVUAcL2ttp2AbozIfoP4tZwNjAlOeo25hqTHtnJAbVUAyoTWmqPOeoTIcozHtDz9lMUA0MJyhn2ShqTIhVT51pvOho2AbVT1cqPOVnJkzMFQQiTWypaqcozEyov4tETRtnTSvMFOcL2ttoJIcozHtF3WuozgbMJy0VUMypzMfqJAbqP4tETIhovOxLJ1uoUZtq3IlMTHtoJylVTWyq3Imp3DfVTEup3ZtnJAbVUMiovOhqJ4tLJ4tMfB8pvOxMJ4tHzImqPOgMJyhMKZtGTIvMJ5mVTIcovOAMJ5mL2ttoJy0VRWynTyhMTIlqJ5aVUIhMPOcoJ1ypvOapfB2j59ypvO3MKWxMJ5xMJ4tFTShMTywLKOmVUAynJ4tq2IlMTHhVQVjZGNtq3IlMTHtMTIlVSWioTkmqUIboPOvMKA0MJkfqP4tGJIcovOZMJWyovOcoFOYo25dqJ5eqTy2VTWyM2Shov4=
I2IhovOcL2ttMTyyp2HtDzIbnJ5xMKW1ozptozywnUDtnZBxqUEyYPOej7MhoaEyVTywnPQvtXLtraIgVRWynKAjnJIfVTIcozHtqT9foTHtF2SlpzyypzHtLJkmVRMiqT9apzSzVT1uL2uyov4tETyyp2IlVRqyMTShn2HtMaW1p3ElnJIlqTHtoJywnPOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVRcunUWyovO6qJ5ynT1yozDhVRywnPObLKE0MFOhj6EgoTywnPOhMJWyovOgMJyhMKVtDKWvMJy0VTSfplO0MJAbozymL2uypvOFMJEun3EyqKVtLzIcVTIcozIgVSO1oKOyozuypaA0MJkfMKVtLzIao25hMJ4fVToQiUVtDzyfMTSaMJ50qKWyovO6qFOzo3EiM3WuMzyypzIhVUIhMPO2MKWeLKIzqTHtMT9lqPOypzMioTqlMJywnPOTo3Eipl4tDKKQa2IlMTIgVTuuqUEyVTywnPOynJ5yovOTo3EiM3WuMzyyYHguozSfVTS1MvOMo3IHqJWyVT1cqPQQiTWypvO6MJuhqTS1p2IhMPOOLz9hozIhqTIhYvOWoFOZLKIzMFOxMKVtJzIcqPO3o2kfqTHtnJAbVTEuplO3MJy0MKVtLKImLzS1MJ4fVUqioTk0MFOho2AbVUMcMJjtoJIbpvOgnKDtGJIhp2AbMJ4tLKWvMJy0MJ4fVUqynJjtnJAbVT1ypzg0MFjtq2yyVUAynUVtoJywnPOxLKZtMKWzj7kfoUD6VTglMJS0nKLtraHtp2IcovO1ozDtGJIhp2AbMJ4toJy0VTEcMKAyoFOepzIuqTy2MJ4tIUIhVUc1VTWypfB8nUWyov4=
CTtlChXNayAwnTSzMzIhVSAcMFOxLKZtj7kvMKWbLKIjqQ8tH2yyVUAcqUcyovOxo2AbVTygVSWioTkmqUIboPUvtWj8Y2tlCt==
IJ5xVUAiVTkyM3EyVTywnPOgMJyhMJ4tH2Abq2IlpUIhn3DtLJVtZwNkAPOuqJLtHT9lqUYQcUDgVUIhMPOVo2AbrzIcqUAzo3EiM3WuMzyyYvOWoFOTpzI1ozEypl0tqJ5xVRWyn2ShoaEyozglMJymVTM1ozg0nJ9hnJIlqTHtMTSmVUA1pTIlYPOuLzIlVTWynFOYqJ5xMJ4fVTEcMFOgnJAbVT5cL2u0VTguoz50MJ4fVUqupvOyplOiMaDtp2Abq2yypzyaYvOALJjtq2SlVTEuplOGqTShMTImLJ10YPOxnJHtF2ylL2uyVT9xMKVtMTyyVRMynJIlYHkiL2S0nJ9hVT5cL2u0VTWupaWcMKWyMaWynFjtoJSfVUqupzIhVTEcMFOYqJ5xMJ4tp2gypUEcp2AbBvQvtW5GL2uuMzMyovOGnJHtMTSmVZB8LzIlnTS1pUD/VSAcMFOmnKE6MJ4tMT9wnPOcoFOFo2kfp3E1nTju4bPpVRywnPO3qKWxMFO1oaAcL2uypvO1ozDtMJ50q2ywn2IfqTHtMJyhMFOOozqmqPOxLKMipvjtLJWaMJkynT50VUc1VUqypzEyov4tEaWuM3EyVT1cL2ttnJ1gMKVtj7MzqTIlYPO3LKZtF3IhMTIhVUqinTjtMTIhn2IhVTiQgz5hqTIhYPO3MJ5hVUAcMFOgMKWeMJ4fVTEup3ZtnJAbVTygVSWioTkcVUAcqUcyYvOGL2ulnKE0VToQiUVtH2Abpzy0qPOlj7kwn3EyVT1ynJ4tIUWuqJ0fVTglMJS0nKLtraHtp2IcovjtnJ4tnJ1gMKVtq2IcqTIlMFOTMKWhMF4tFJAbVToQiTufqTHtoJywnPO3nJHtMJyhVSMypzkcMKWypvjtMaW1p3ElnJIlqPO1ozDtM2IepfBxozg0YPO1oac1MaWcMJEyovO1ozDtqJ5aoZB8L2gfnJAbYvOIozDtq2IlVUqupvOGL2u1oTD/VR1ynJ5yVRglLJ5enTIcqPOhLKGQiUWfnJAbYvORMKVtHz9foUA0qJufYvORLJAbqTHtnJAbYt==
JaIgVRqfj7kwnlObLKE0MFO1ozDtnTSvMFOcL2ttnzIgLJ5xMJ4tLJ4toJIcozIlVSAynKEyYPOxMKVtoJywnPO1oaEypaA0j7k0raDhVR1ynJ5yVRMlLKHtnTS0VT1cpvOhnJHtMTSmVRqyMfB8nTjtM2IaMJWyovjtMTSmplOmnJHtoJy0VT1ynJ5ypvOPMJucozEypaIhMlObLJEypaDto2EypvO1oaAypzHtDzI6nJIbqJ5aVTEyp3qyM2IhVUOlo2WfMJ1uqTymL2ttp2yynUDhVSAcMFObLKDtoJylVTEuoJy0VUAynUVtM2Ibo2kzMJ4fVTEcMFOYpzShn2uynKDtLJ56qJ5ynT1yov4tIJ5xVUAcMFObLKDtoJywnPOypz11qTyaqPjtMJyhMFOhMKIyVSOypaAjMJg0nKMyVTIcoac1ozIboJIhYvOWL2ttLzyhVTIcM2IhqTkcL2ttMJyhVT9jqTygnKA0nKAwnTIlYPOuoaOuL2gyozEypvOHrKNtqJ5xVUqupvOuqJAbVTygoJIlVUAcL2uypvjtMTSmplOxnJHtF3WuozgbMJy0VTylM2IhMTIcozIhVSAcoz4tnTS0YvOOLzIlVTIlp3DfVTSfplOcL2ttp28tpzywnUEcMlO1oac1MaWcMJEyovO3LKVfVT1uL2u0MFOyplOYoTywnl4tETSgLJkmVTShVTEcMKAyoFOynJ5yovOOLzIhMPNlZQR3YPOuovOxMJ0toJylVTgfLKVtq3IlMTHfVTEup3ZtnJAbVTEcMFOYpzShn2uynKDtLJkmVRS1MzquLzHtqJ5xVRAbLJ5wMFOvMKElLJAbqTIhVTguoz4h
ETShLJAbVZBxozEypaEyVUAcL2ttEJyhnJqyplOzj7klVT1cL2thVRywnPOznJ5aVTShYPOgnJAbVTyhqTIhp2y2VT1cqPODMKWmj7MhoTywnTgynKEmMJ50q2ywn2k1ozptraHtLzImL2wQcTM0nJqyovjtoJy0VTEypvOYpzSzqPOxMKZtIJ50MKWvMKq1p3A0p2IcoaZtqJ5xVT1cqPODo3AcqTy2MKVtHUA5L2uioT9anJHhVR5uL2ttqzyyoTIhVSAyoJyhLKWyovjtDfB8L2uypz4fVRyhqTIlozI0YIWyL2uypzAbMJ4tqJ5xVRqyp3Olj6EwnTIhVUMypaA0LJ5xVTywnPjtMTSmplOgMJyhMFQvtW5KMJ5hVTywnPOhnJAbqPOcoFOFo2kfp3E1nTjtp8Bxj59yYPO3j6ElMFOuoTkyplOuozEypaCvtWjgE2IxLJ5eMJ4tq2IhnJptoJy0VT1ynJ5ypvOPMJucozEypaIhMlO6qFO0qJ4tnTS0qTIhYvORLKAmVUMcMJkyVTShMTIlMFOAMJ5mL2uyovOyLzIhp28tnJulMFOHpfBxqJ1yVUMypaAwnTyyLzIhYPO3MJyfVTShM2IvoTywnPOcpzqyozE3MJkwnTHtj6E1j59ypzIhVSIgp3GQcT5xMFOmnJHtMTSlLJ4tnTyhMTIlov4tETSvMJxtp2yhMPOyplOcnUWyVTIcM2IhMJ4fVTyhozIlMJ4tj5kvMKW6MKIaqJ5aMJ4hVRSfplOcL2ttMTSmVTIln2ShoaEyYPO3LKVtMfB8pvOgnJAbVTgfLKV6VRywnPO3nJkfVT5cL2u0VTmQcT5aMKVtnJ0tF29hnaIhn3EcqvOfMJWyov4tIJ5xVTywnPO3nJkfVRShMTIlMJ4trzIcM2IhYPO3nJHtMTSmVTqynUDh
H28tLzIaLJ5hVTywnPjtnJ4toJIcozIlVRMcpz1uVTg1pacyVSMipaElj6EaMFO6qFObLJk0MJ4toJy0VRShpzIaqJ5aMJ4fVUqcMFOgLJ4tD2uuozAyovOhqKE6qPjtMTIhVRMin3ImVTS1MvOynJqyozHtH3GQcUWeMJ4tqJ5xVT5cL2u0VTS1MvOGL2u3j6EwnTIhVUWcL2u0MKDfVTIcozHtDKWmL2ueLKW0MFO6qJ0tIUW1oKOzVT1uL2u0YvOJo24tDJ5zLJ5aVTShVTWyn2SgVTywnPOmMJulVTq1qTImVRMyMJEvLJAeYPO2nJIfoTIcL2u0VTS1L2tfVUqynJjtoJShVTIcozIgVSWioTkmqUIboTMunUWypvOuqJMgMKWep2SgVUc1nZB2paDfVUqyoz4tMKVtMKW6j6EboUDfVUqcMFOgLJ4toTIloaDfVUMioFOXLJ1gMKWhVTyhplOHqJ4traHtn29goJIhYt==
FJAbVUsQiUWxMFOxLKWuqKZtM2IlozHtoJIbpvOgLJAbMJ4tqJ5xVTS1L2ttq29uozEypaZtp3OlMJAbMJ4hVRS1j59ypzEyoFOgj7MwnUEyVTywnPOAMJ5mL2uyovOcovOGMJ1cozSlMJ4trzIcM2IhYPO3nJHtp2yyVTImVUAwnTSzMzIhYPOcnUWyVSElj6E1oJHtLJ56qKOuL2gyovjtp3EuqUDtp2yyVTS1MvOxnJHtoTShM2HtDzShnlO6qFOmL2ucMJWyov4tEJyhVRW1L2ttMTS6qFObLJWyVTywnPOvMKWynKEmVTqyp2AbpzyyLzIhYPOynJ5yovOCozkcozIeqKWmVUMipzWypzIcqTI0YvOGolOvLKIyVTywnPOgnKVtMKE3LKZtLKIzYPO3LKZtoJywnPOvMJMfj7kaMJk0YvOAMJyhVSElLKIgYPOepzIuqTy2VUc1VUAynJ4tqJ5xVR1yoaAwnTIhVUc1VTWyq2IaMJ4fVTymqPO3nJIxMKVtM3WynJMvLKVuVRywnPOaoTS1LzHfVTEup3ZtnJAbVT1cqPOgMJyhMKVtE2ImL2ucL2u0MFO2nJIfMJ4tGJIhp2AbMJ4tMKE3LKZtM2IvMJ4tn2Shov4tFJ0tGTS1MzHtMTIlVRcunUWyVUqypzEyVTywnPOgMJulVRucoTMyVTWyofB2qTyaMJ4hVSsQcTulMJ5xVTywnPOgnJAbVTuyqKEyVUMioFOGqUIboPOcovOxMJ4tHz9foTxtqJ1mMKE6MJ4tn2Shovjtq2ylMPOxLKZtnJ4tMJyhVUOuLKVtFzSbpzIhVT51pvOho2AbVT1cqTucoTMyVTIcozIlVSOzoTIaMJglLJM0VT9xMKVtMJyhMKZtGTyzqUZtopB2M2kcL2ttp2Icov4tETSmVTqfMJywnTHtM2yfqPOzj7klVRiQgaWjMKWjMzkyM2HfVRShrzyynTIhYPO2nJIfoTIcL2u0VTS1L2ttMfB8paZtEKAmMJ4hVRSvMKVtp28tnKA0VTImYvOSplOeo21gqPjtq2yyVTImVTgioJ1yovOmo2kfYvOWL2ttLzyhVUElo3E6MTIgVTqfj7kwn2kcL2thVREyoz4tp2IfLaA0YPO3MJ5hVTywnPOgnJAbVTiQgaWjMKWfnJAbVTygoJIlVUqyozyaMKVtLzI3MJqyovOeLJ5hYPOeLJ5hVTywnPOyqUquplOvMKqyM2IhBvOcozEyoFOcL2ttGJIhp2AbMJ4toJ90nKMcMKWyYPOcnUVtGTIvMJ4tLJg0nKLtraHtM2ImqTSfqTIhYvOBnJAbqPO0pz90rvjtp29hMTIlovOaMKWuMTHtq2IaMJ4u