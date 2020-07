Nach Fleischskandalen: Fleisch der Zukunft wächst im Reaktor

„CLEAN MEAT“ - „DAS NÄCHSTE GROßE DING“ FÜR MERCK

mon). Anfang 2020 lud der Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck nach Berlin zum „Merck Mahl“. Serviert wurde den Gästen ein neuer Forschungszweig: „Clean Meat“. Als „Essen der Zukunft“ ist das Fleisch aus dem Labor das nächste große Ding („the next big thing“), wie der Konzern optimistisch meint. Im Januar lag das „Fleisch aus zellbasierter Landwirtschaft“ noch nicht auf dem Teller. Dass die Darmstädter dies bald ändern wollen, zeigt ihre Investition ins Start-up Mosa Meat: Mit 5,5 Millionen Euro stiegen sie bei den Niederländern ein, die mit Hochdruck daran arbeiten, den Markteintrittspreis für ihr bereits 2013 präsentiertes Kulturfleisch zu senken.



Unternehmenssprecher Gangolf Schrimpf berichtet dieser Zeitung zum Thema: „Unser Silicon Valley Innovation Hub in Kalifornien und das Innovation Center in Darmstadt treiben das Feld in enger Zusammenarbeit mit dem Life Science Sektor bei Merck voran.“ Als konkretes Beispiel nennt Schrimpf die dringend notwendige Senkung der Herstellungskosten. „Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile sind der größte Kostentreiber für Clean-Meat-Produkte.“ Die Nährlösungen, in denen echte Zellen von Rind, Schwein, Fisch oder Geflügel zu Fleisch heranwachsen, verschlingen derzeit noch 50 bis 80 Prozent der Produktionskosten. Da fötales Rinderserum aus ethischen Gründen für die Massenproduktion ausscheidet, geht es also darum, eine bezahlbare nicht-tierische Alternative zu entwickeln. Dieser Herausforderung stellt sich ein Dutzend hoch spezialisierter Merck-Mitarbeiter. Als „vertrauenswürdiger Technologiepartner“ werde der Konzern die Clean-Meat-Branche „hin zur industriellen Produktion unterstützen“, so Schrimpf.



Die gemeinsame Zukunftsvision ist es, kultiviertes Fleisch in großem Stil in Bioreaktoren zu züchten – Produktionsstätten, die „ein wenig an Brauereien erinnern“ (Merck). Noch bis 31. August können sich Forscher aus aller Welt, die innovative Ideen dazu haben, um einen Merck Research Grant bewerben. Auch auf andere Weise arbeitet Merck mit Hochschulen und gemeinnützigen Organisationen wie dem „Good Food Institut“ zusammen. Der Konzern gehört zu den Mitgründern des „Cultured Meat Modeling Consortium (CMMC)“, einer Plattform für virtuelle Experimente. Ein wichtiges Projekt: Ein 3-D-Drucker, der kultiviertes Fleisch mit Struktur herstellt, also Muskelstränge, Fettgewebe und gar ganze Steaks formen kann.