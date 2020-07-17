Nachricht aus dem All

Freitag, 17.07.2020 - 08:00
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Von Meike Mittmeyer-Riehl
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ZUM BUCH
Michael Schetsche / Andreas Anton: „Sie sind da: Wie der Erstkontakt mit Aliens unsere Gesellschaft verändern könnte“ Komplett-Media Verlag München, 2020
ISBN 978-3-8312-0550-9, 240 Seiten, 25 Euro
ISBN 978-3-8312-0550-9, 240 Seiten, 25 Euro
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