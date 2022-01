Neue Serie: Altes und seltenes Handwerk in der Region

Handwerkskollage (Fotos: Perlita Braquet/Linus Lankers/Simon Rauh)

REGION - Manche Berufe sind sehr selten oder sogar vom Aussterben bedroht. Wobei die meisten Handwerksberufe nicht sterben – sie verändern sich und passen sich den Marktgegebenheiten an. Das tun sie schon seit Jahrhunderten. Auch wenn das Bewusstsein über Handwerksberufe von attraktiv klingenden akademischen Berufsbildern zunehmend überlagert wird, gibt es alleine in Deutschland über 5 Millionen Menschen, die in Handwerksberufen ihr Geld verdienen.

Manch ein Handwerk hat über viele Generationen seine Nische gefunden, teilweise wird weiterhin mit traditionellen Werkzeugen, und aus heutiger Sicht ungewöhnlichen Methoden, grandiose Qualität hervorgebracht. Wir schauen in unserer Serie „Altes und seltenes Handwerk aus der Region“ ausgewählten Menschen über die Schulter und lernen neben ihrer Fingerfertigkeit auch die Personen und ihre Motivationen kennen. Von Wetzlar über Wiesbaden und Mainz bis an die Bergstraße: in dieser Serie stellen wir Ihnen Menschen mit besonderen Fähigkeiten aus der VRM-Region vor.

An dieser Stelle wird in den kommenden Wochen, immer zum Wochenende, ein Teil der crossmediale Serie veröffentlicht, die in jeder Folge ein anderes Handwerk anhand eines Protagonisten vorstellt. Herzstück jeder Folge ist eine Filmreportage, die mit einem Text, Fotos, einem kleinen Quiz sowie 360°-Rundgängen multimedial ansprechend gestaltet sind. 360°- Rundgänge sind hochauflösende 360°-Aufnahmen, in denen Sie sich virtuell durch die Werkstätten klicken können.

In der ersten Folge stellen wir Susanne Kanzler vor. Die Massivholzschreinerin verzichtet bewusst auf industriell hergestellte Holzprodukte. Stattdessen bezieht sie ihr Holz aus dem eigenen Sägewerk und Holzlager, in dem ausschließlich Holz aus der Region verarbeitet wird.