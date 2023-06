Wieso Menschen passiv-aggressiv sind

Lange Diskussionen und zermürbende Gespräche sind dafür nicht nötig. Till Niewisch rät Paaren, zweimal pro Woche fünf bis zehn Minuten ihre Kommunikation und Alltagsdinge zu besprechen. „Keine Woche ohne zwei Termine, an einem Tisch mit zwei Stühlen, ohne Alkohol und ohne Handy.“ Was ist los, was ist Sache? Wie sieht unsere Zukunft aus? Was planen wir gemeinsam, was machen wir getrennt? Worauf können wir hoffen? Was ist der nächste Schritt? Es ist Sonntagabend – was läuft nächste Woche? Worauf müssen wir achten? So lauten ganz praktische Fragen.