Schreien, Wimmern, Schluchzen – Schockanrufe fluten das Land

So werden Sie nicht zum Opfer

Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint: Legen Sie auf! Das ist nicht unhöflich.



Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon meldet mit Formulierungen wie „Rate mal, wer hier spricht!“, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.



Glauben Sie nicht automatisch Menschen, die sich als Amtsperson melden, also zum Beispiel als Polizist oder Richterin, aber auch als Ärztin.



Vertrauen Sie keinen „bekannten“ Telefonnummern: Die Polizei ruft Sie nicht unter der Notrufnummer 110 an. Nutzen Sie für den Rückruf bei der Polizei niemals die Rückruftaste, sondern wählen Sie selbst die 110.



Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte, auch wenn diese behaupten, Polizistin oder Arzt zu sein beziehungsweise irgendein anderes Amt auszuüben.



Falls Sie um Geld gebeten werden, besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person ihres Vertrauens, einem Verwandten, Freund oder auch mit dem Bankmitarbeiter.



Melden Sie Vorfälle, die Ihnen verdächtig vorkommen, bei der örtlichen Polizei.