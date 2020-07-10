Freitag, 10.07.2020 - 08:00
4 min
Sinkende Absätze – der Stöckelschuh ist out
Von Tomo Pavlovic
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AUSSTELLUNG
Die Schau „Step by Step“ im Ledermuseum in Offenbach ist bis 10. Januar 2021 zu sehen (www.ledermuseum.de).
Die Fotos sind aus dem Katalog (Arnoldsche Art Publishers, 320 S., 34 Euro).
Die Fotos sind aus dem Katalog (Arnoldsche Art Publishers, 320 S., 34 Euro).
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