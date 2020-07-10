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Freitag, 10.07.2020 - 08:00
4 min

Sinkende Absätze – der Stöckelschuh ist out

Vor allem junge Frauen finden High Heels altmodisch. Eine Modeforscherin sagt: Mit Emanzipation hat der Siegeszug flacher Schlappen nichts zu tun.

Von Tomo Pavlovic
Blumige Aussicht für Sneaker. Modisch auf dem Rückzug sind Pumps. Foto: Arnoldsche/Oezkilinc

Blumige Aussicht für Sneaker. Modisch auf dem Rückzug sind Pumps. (Foto: Arnoldsche/Oezkilinc)

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AUSSTELLUNG
Die Schau „Step by Step“ im Ledermuseum in Offenbach ist bis 10. Januar 2021 zu sehen (www.ledermuseum.de).

Die Fotos sind aus dem Katalog (Arnoldsche Art Publishers, 320 S., 34 Euro).
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