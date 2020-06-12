Freitag, 12.06.2020 - 08:00
6 min
Sozialpsychologin: Das macht Verschwörungstheoretiker aus
Von Monika Nellessen
Redaktionsleiterin Leben/Wissen
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ZUR PERSON
Pia Lamberty ist Sozialpsychologin und forscht über Verschwörungsideologien. Derzeit ist sie Doktorandin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von ihr und Katharina Nocun ist das Buch „Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ (Quadriga Verlag, 352 Seiten, 19.90 Euro).
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