Trendsportart „Aerial Hoop“ im Selbstversuch

HINWEIS

Der Text ist bereits im Februar ent standen und erscheint wegen der Corona-bedingten Schließung der Fitness-Studios erst heute.



Im „Pole and Move“ in Mannheim, das unsere Autorin besucht hat, werden derzeit wieder regulär Kurse angeboten, erklärte Inhaberin Miriam Saroos auf telefonische Nachfrage.



Es gelten allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln. So stehe Desinfektionsmittel bereit und auf den Gängen sei das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes-Pflicht, der aber beim Training abgelegt werden kann, erklärt Saroos.



Die Abstandsregeln seien der Studio-Inhaberin zufolge bei den „Hoop“-Kursen relativ leicht umzusetzen, da die Kurse nur maximal sechs Teilnehmerinnen umfassten und jede an einem eigenen Reifen trainiert.