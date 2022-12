Türchen 16: Warme Wei(h)nachten

Woher kommt der Glühwein eigentlich?

Das älteste Glühwein-Rezept in Mitteldeutschland wurde am 11. Dezember 1843 in Sachsen aufgeschrieben. Es stammt von August Josef Ludwig von Wackerbarth und enthielt neben Wein viele Gewürze wie Zimt, Ingwer, Anis, Granatapfel, Safran, Kardamom und Muskatnuss sowie Zucker und Honig. Aber auch in Skandinavien ist Glühwein als „Glögg“ bereits seit mehreren Jahrhunderten bekannt und wird dort ebenfalls zur Adventszeit sowie zum Lucia-Lichterfest am 13. Dezember angeboten. Im kanadischen Quebec gibt es mittlerweile sogar eine Variante mit Rotwein, Whiskey und Ahornsirup und auch weiter im Süden in Kroatien ist Glühwein in der Vorweihnachtszeit sehr beliebt. In früheren Jahren war Glühwein aber vor allem den Reichen und Mächtigen vorbehalten, da Gewürze sehr teuer und kostbar waren. Im Mittelalter sagte man dem Glühwein sogar therapeutische Wirkung nach. Die ersten Erwähnungen von „Würzwein“ gehen derweil bis in das alte Rom zurück. Damals trank man den Würzwein aber noch zimmerwarm und mit Honig – und mischte Pfeffer und Safran hinein. Abgefüllt in Flaschen gibt es Glühwein seit 1956, mittlerweile deckt das Unternehmen Gerstacker aus Nürnberg mehr als 90 Prozent der Glühwein-Produktion in Flaschen in Deutschland ab.