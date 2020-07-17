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Freitag, 17.07.2020 - 08:00
5 min

Vor 150 Jahren begann der Deutsch-Französische Krieg

Geisenheimer Historiker erklärt, wie es zur militärischen Auseinandersetzung kam, und welche Bedeutung die Schlachten gegen das Nachbarland für die deutsche Einigung hatten.

Von Oliver Mathias
Das preußische 7. Kürassier-Regiment greift die französischen Stellungen in der Schlacht bei Mars-la-Tour am 16. August 1870 an. Zeitgenössische Darstellung aus Canadian Illustrated News, 19. November 1870.Illustrationen: wikimedia gemeinfrei

Das preußische 7. Kürassier-Regiment greift die französischen Stellungen in der Schlacht bei Mars-la-Tour am 16. August 1870 an. Zeitgenössische Darstellung aus Canadian Illustrated News, 19. November 1870.Illustrationen: wikimedia gemeinfrei

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LITERATUR
Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71, Ditzingen 2020.

Tillmann Bendikowski: 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit, München 2020.

Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen, Darmstadt 2019.

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