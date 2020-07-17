Freitag, 17.07.2020 - 08:00
5 min
Vor 150 Jahren begann der Deutsch-Französische Krieg
Von Oliver Mathias
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LITERATUR
Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71, Ditzingen 2020.
Tillmann Bendikowski: 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit, München 2020.
Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen, Darmstadt 2019.
Tillmann Bendikowski: 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit, München 2020.
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