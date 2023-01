Warum tun Sie sich das Touren noch an, Herr Kraus?

Sie haben sich 2013 ein altes Bauernhaus in der Südsteiermark gekauft und bauen Wein an. Sind Sie eher ein Rotwein- oder Weißwein-Trinker?

Vier Jahre sind eine lange Zeit. Also sind Sie auch ein geduldiger Mensch?

Das war eine verrückte Zeit. Der war sehr gut. Ich bin noch eine Rallye in Sizilien gefahren, dann auch noch die Mille Miglia. Da hat er schon etwas gezittert. Dann ist meine Tochter an Krebs gestorben. Und ich habe etwas gebraucht, was mich ablenkt. Also bin ich in die Garage gegangen und habe das Auto komplett zerlegt. Man stellt sich dann vor, dass man es schnell zusammenbaut. Doch das funktioniert natürlich nicht.