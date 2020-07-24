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Freitag, 24.07.2020 - 08:00
4 min

Was Marylin Monroe auf der Haut trug: Besuch im Bikinimuseum

Frau ist so frei: Neu eröffnete Schau in Bad Rappenau an der A 6 präsentiert Geschichte der Bademode und inszeniert den sexy Zweiteiler als Symbol weiblicher Selbstbestimmung.

Von Simon Michaelis
Vom Wasserhahn bis zum Blumentopf: Aus dem Archiv des Wäscheherstellers Triumph stammen die Kunstobjekte des Projekts „Brahaus“ des preisgekrönten Modedesigners Samuele Mazza, der 1990 bis 1992 renommierte Künstler aus der ganzen Welt eingeladen hatte, um extravagante und provokative Kreationen eines Bikinioberteils und Büstenhalters zu entwerfen. Foto: Alexander Scheuber

Vom Wasserhahn bis zum Blumentopf: Aus dem Archiv des Wäscheherstellers Triumph stammen die Kunstobjekte des Projekts „Brahaus“ des preisgekrönten Modedesigners Samuele Mazza, der 1990 bis 1992 renommierte Künstler aus der ganzen Welt eingeladen hatte, um extravagante und provokative Kreationen eines Bikinioberteils und Büstenhalters zu entwerfen. (Foto: Alexander Scheuber)

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INFO
„BikiniARTmuseum“ (Buchäckerring 42, 74906 Bad Rappenau), Mittwoch, Donnerstag, Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr (mit Musik im Kunstgarten).

Aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten und Preise: www.bikiniartmuseum.com

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