Freitag, 24.07.2020 - 08:00
4 min
Was Marylin Monroe auf der Haut trug: Besuch im Bikinimuseum
Von Simon Michaelis
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INFO
„BikiniARTmuseum“ (Buchäckerring 42, 74906 Bad Rappenau), Mittwoch, Donnerstag, Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr (mit Musik im Kunstgarten).
Aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten und Preise: www.bikiniartmuseum.com
Aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten und Preise: www.bikiniartmuseum.com
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