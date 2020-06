Wie entsteht der Duft des Meeres?

Foto: lily - stock.adobe.

Am Badestrand liegt ein ganz besonderer Duft in der Luft. Es ist eine einzigartige Mischung aus frischer Meeresbrise, Sonnencreme und Erinnerungen. Diesen Geruch hat man schon in der Nase, lange bevor das Meer in Sichtweite kommt. Doch auch ganz ohne Sonnenöl, Gummimatratzen und mitgebrachte Butterbrote verströmt das Meer einen speziellen Duft, der einen hohen Wiedererkennungseffekt hat. Es riecht so schön nach Meer. Da fragt sich natürlich: Was duftet da eigentlich so verführerisch? Das Salz in der Luft? Reines Kochsalz ist allerdings geruchlos. Ozon? – Das hat einen stechenden Geruch nach Chlor. Die Fische im Wasser vielleicht? Eher weniger.

Auch Arsen steckt im Meereswasser

Nein, es ist die ganz besondere Mischung, die es macht. Im Meerwasser sind ja ganz unterschiedliche Dinge drin. Einige davon sind geruchlos, andere duften dafür umso mehr. Das als Kochsalz bekannte Natriumchlorid riecht in der Tat nach rein gar nichts. Sogar Arsen ist in Spuren im Meerwasser enthalten, aber auch das ist geruchlos. Natürlich ist das noch nicht alles. Auch Chlor kommt im Meerwasser vor und sogar Jod. Beide sind für ihren stechenden Geruch bekannt. Fluoride sind ebenfalls drin, sowie Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Bromide und Nitrate.

Im Meer ist aber noch mehr. Pflanzen und Tiere leben und sterben darin, sie hinterlassen im Wasser ihre Stoffwechselprodukte. Das muss gar nicht einmal übel riechen. Selbst das bei Parfümeuren so beliebte Ambra ist ja nichts anderes als ein Ausscheidungsprodukt des Pottwals, das manchmal über Jahrzehnte hinweg auf dem Wasser schwimmt und so seinen ganz eigenen Geruch entwickelt. All das und noch sehr viel mehr macht nun den besonderen Duft der Meere aus. Es gibt aber einen Duftstoff, der wie kein anderer nach Meer riecht, haben Wissenschaftler herausgefunden: die Schwefelverbindung Dimethylsulfid, kurz DMS.

DMS entsteht, wenn Bakterien abgestorbenes Phytoplankton, aber auch größere Algen und Wasserpflanzen zersetzen. Kein Wunder also, dass es in höherer Konzentration gammelig, faulig riecht. Dutzende Millionen Tonnen dieses Gases gelangen so Jahr für Jahr über die Ozeane in die Atmosphäre und spielen dort eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung und somit für das weltweite Klima. Die britischen Biologen um Professor Andrew Johnston von der East Anglia Universität in Norwich haben sogar ein einzelnes Gen identifizieren können, das für die DMS-Produktion verantwortlich ist. „Ich wusste, dass wir das richtige Gen isoliert hatten, weil der Inkubator wie ein Strand roch“, bilanziert Johnston seine Forschungen. „Als die Konzentration weiter stieg, roch es nach verottendem Abfall.“ Das Gen nennt sich übrigens ganz prosaisch: dddD.

Es gibt auch ein Gen, das die Meeresbakterien davon abhält, DMS zu produzieren. Das hat ein Team um die Mikrobiologin Mary Ann Moran von der Universität von Georgia in Athens, USA, herausgefunden. Das Gen nennt sich ebenso schlicht wie einfach: dmdA. „Wir wissen, dass Bakterien eine Schlüsselrolle im Kreislauf des marinen Schwefels spielen, aber die Entdeckung dieses Gens erlaubt uns, genauer zu verstehen, wie und wann die Bakterien diesen Prozess kontrollieren“, meint Moran. Unterm Strich bleibt diesen Forschungen nach also die Erkenntnis, dass der verführerische Duft der Meere, den wir so sehr lieben, in erster Linie von Bakterien verursacht wird und nur in der richtigen Dosierung wirklich nach frischer Meeresbrise riecht.

Um diesen natürlichen Duft in Reinigungs- und Kosmetikprodukten zu simulieren, lässt sich die Industrie einiges einfallen: In Parfüms und Raumsprays, die nach frischer Meeresbrise riechen sollen, werden oft die Duftstoffe Helional und Calone eingesetzt.

Düfte prägen unsere Erinnerungen

Auch Zitrone findet sich in Meeresduftparfüms, da dieser Duft von vielen Menschen automatisch mit Frische in Verbindung gebracht wird.

Leider nimmt der Geruchssinn des Menschen meist ab dem 40. Lebensjahr ab. Aber was bleibt, ist das Gedächtnis an den Duft. Ein Geruch oder ein Geschmack können ganz bestimmte Erinnerungen wachrufen. Psychologen bezeichnen dies als Madeleine-Effekt, benannt nach dem Madeleine-Gebäck, das beim Ich-Erzähler in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ Erinnerungen an dessen Kindheit weckt.