Wie viele Stunden haben Ihre Tage, Herr Raue?

Was tun? Kann man sie nicht mit einer 4-Tage-Woche locken? Die sogenannte Work-Life-Balance anpassen?

Sagen wir mal so: Die Generation der 15- bis 35-Jährigen trägt nicht mehr das Lebensziel von Arbeit und Fleiß vor Augen. Es wird dabei aber gerne vergessen, dass die Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Ich kenne niemanden, egal in welcher Branche, egal welchen Geschlechts, der mit vier Tagen – am besten à sechs Stunden – erfolgreich ist. Erfolg stellt sich nur ein, wenn man seinen Job mit Leidenschaft macht. Wir Gastronomen haben zusätzlich das Problem, dass man mit normalen Gehältern in Städten wie Berlin keine Wohnung bekommt. Auf dem Land gibt es genug Wohnraum, aber da will niemand leben, weil für die jungen Menschen die Stadt das Ziel ist.