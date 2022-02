Wie war das, als Sie die Queen getroffen haben, Herr Baum?

Zur Person

Der Schauspieler wird am 20. September 1972 in Essen geboren. Mit 17 Jahren schicken ihn seine Eltern in ein englisches Internat. Von 1994 bis 1999 studiert er an der Schauspielschule Bochum. In der Zeit spielt Baum Theater, unter anderem auch am Staatstheater Mainz. Seit seinem Filmdebüt in Marco Müllers "Second Hand" (1996) verkörpert er immer wieder Polizisten. In "Der König von Palma" ist er ab 24. Februar bei RTL+ als Kneipier zu sehen. Baum hat vier Kinder.