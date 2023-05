Astronaut Reiter wird 65: Sein Weg zum Raumfahrtpionier

Das Weltall beschäftigt den am 23. Mai 1958 in Frankfurt/Main geborenen Reiter schon in der Kindheit. „Mein Zimmer war gepflastert mit Zeitungsausschnitten über den Kosmos“, erzählt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Als Elfjähriger schreibt er einen Brief an Neil Armstrong, den ersten Menschen auf dem Mond.