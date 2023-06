Australien will Helmkasuar besser schützen

Sydney (dpa) - . Die australische Regierung will mit neuen Maßnahmen mehr zum Schutz von einem der außergewöhnlichsten und seltensten Vögel des Landes tun - dem Helmkasuar (Casuarius casuarius). Die großen Laufvögel, die auch als „lebende Dinosaurier“ bezeichnet werden, gibt es schon seit Millionen von Jahren auf der Erde. Heute leben sie nur noch im Bundesstaat Queensland und in Papua-Neuguinea. Mittlerweile ist ihr Bestand aber nicht nur durch den Schwund ihres Lebensraums bedroht, sondern auch durch den Straßenverkehr und Hundeattacken, wie der australische Sender ABC am Mittwoch berichtete.