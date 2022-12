Bedroht: Umweltschützer drängen auf mehr Aal-Schutz

Dabei geht es auch um weitere Fischbestände in EU-Gewässern. Zudem laufen derzeit parallel Verhandlungen über Bestände, die auch von Norwegen und dem Vereinigten Königreich genutzt werden. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) teilte mit, man setze sich in den Verhandlungen mit London und Oslo für niedrige Heringsfangmengen in den Gewässern zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden ein. Hintergrund: Dieser Heringsbestand wandert und darf in der Ostsee kaum gefangen werden, weil es im nicht gut geht. Hohe Fangmengen anderswo könnten eine Erholung des Bestands gefährden.