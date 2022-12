Bisher unbekannte Haiart vor Australien entdeckt

CSIRO-Haiexperte Will White sprach von „einer der aufregendsten Funde“ der gesamten Forschungsreise. Der auffällige kleine Hornhai sei einzigartig in Australien. Die Art sei noch nicht beschrieben und benannt. „Das von uns gesammelte Exemplar wird für die Wissenschaft unglaublich wichtig sein“, erklärte White. Normalerweise seien die Fische, die zur Familie der Stierkopfhaie gehören, in flachen Gewässern zu finden. Die neue Art aber lebe in mehr als 150 Metern Tiefe, „und wir wissen nichts über ihr Verhalten“, so White.