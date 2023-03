Botox-Magenbehandlung: Weitere Vergiftungen gemeldet

Ein Verband für Infektionskrankheiten in der Türkei hatte vorige Woche von Fällen bei Türken und Ausländern berichtet (Symbolbild). (© Marijan Murat/dpa)

Ein Verband für Infektionskrankheiten in der Türkei hatte vorige Woche von Fällen bei Türken und Ausländern berichtet (Symbolbild). (© Marijan Murat/dpa)

Botox-Injektionen in die Magenwand werden etwa für Menschen beworben, die bislang mit Diät und Sport nicht abnehmen konnten. Das endete in der Türkei nun in manchen Fällen mit...