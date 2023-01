Corona-Experte Wendtner hält Lockerungen für verfrüht

Wendtner ist Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing und hatte dort Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Mit dem Coronavirus werde die Gesellschaft noch viele Jahre leben müssen, sagte er. Zudem sei „der Weg zurück in die Pandemie“ auch möglich. „Etwa dann, wenn neue Varianten auftreten.“ Das Risiko dafür sei besonders hoch, wenn das Virus - wie derzeit in China - auf eine Bevölkerung treffe, die nicht ausreichend immunisiert sei.