Depression und Einsamkeit: Decke über den Kopf und Ruhe

In Deutschland erkrankten jedes Jahr etwa acht Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Depression - Frauen doppelt so häufig wie Männer, sagte Hegerl. Es könne jeden treffen, der eine Veranlagung habe. Meist verlaufe die Krankheit in Episoden. Dass psychische Erkrankungen heute wesentlich häufiger Grund für Frühberentungen sind als noch vor 40 Jahren liege am offeneren Umgang mit dem Thema. Betroffene bekämen heutzutage häufiger Hilfe, was sich auch in gesunkenen Suizidraten widerspiegele.