Der Hut, der hat 13 Ecken - und löst eine Knobelei

Die Suche nach einer solchen Form beruht auf einer rein mathematischen Fragestellung, einem Rätsel - wenn man so will. Wirkliche Relevanz für die Praxis hat sie nicht. „Aperiodische Pflasterungen sind anwendungsarm“, drückt es Mathematiker Dirk Frettlöh aus, der sich an der Universität Bielefeld mit dem Thema befasst.