Eignungstest für ältere Fahrer führt zu weniger Unfällen

Berlin/Hamburg (dpa) - . Party auf der Reeperbahn, Cafés und Bars in der Sternschanze und Shoppen in der Mönckebergstraße - in Hamburg gibt es viele berühmte Stadtteile und Straßen. Doch die Waitzstraße in Othmarschen fällt durch eine andere Kuriosität auf: Schaufensterunfälle. Ob im Mai 2021 in das Gebäude der Hamburger Sparkasse oder zuletzt im Dezember vergangenen Jahres gegen Tische und Stühle eines Restaurants - es sind vor allem Senioren, die in der Straße mit ihren Autos in die Geschäfte fahren.