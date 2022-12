Eindringliche Appelle beim Weltnaturgipfel in Kanada

Montreal (dpa) - . Zum Start des Weltnaturgipfels in Kanada hat UN-Generalsekretär António Guterres mit eindringlichen Worten zum „Friedensschluss mit der Natur“ aufgerufen. Der Planet brauche ein starkes Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde: Mit dem bodenlosen Appetit auf unkontrolliertes und ungleiches wirtschaftliches Wachstum sei die Menschheit zu einer „Massenvernichtungswaffe geworden, wiederholte Guterres am Mittwoch in Montreal zum Start der Verhandlungen. „Ökosysteme sind zum Spielball des Profits geworden.“ Der Mensch habe mit seinen Aktivitäten unter anderem Wälder, Ackerböden, Ozeane, Flüsse und Seen verwüstet.