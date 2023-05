El Niño kommt: Was das für Deutschland bedeutet

La Niña endet, El Niño beginnt

Die vergangenen drei Winter waren vom Wetterphänomen La Niña geprägt – der kalten Phase des Zyklus von Ozean- und Luftströmungen im tropischen Pazifik. La Niña führt global gesehen zu niedrigeren Temperaturen und begünstigt Extremwetter in verschiedenen Regionen der Welt. So wurden die Überflutungen in Australien und in Pakistan sowie die Dürren in Ostafrika und an der Westküste Nordamerikas in den vergangenen Jahren wahrscheinlich von La Niña mitverursacht.

Aktuell befinden wir uns in einer „neutralen Phase“, doch das wird sich den Experten zufolge in den kommenden Monaten ändern. Mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Niño schon im Herbst erneut in der Pazifikregion auftreten, prognostiziert das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK).