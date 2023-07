Esa-Sonde „Euclid“ auf dem Weg zur Dunklen Materie

Das Fluggerät der Europäischen Raumfahrtagentur Esa hob am Samstag vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ab. Weniger als eine Stunde später schickte die Sonde ein erstes Signal aus dem All. „"Euclid" ist auf seinem Weg, das kosmische Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu lüften“, schrieb die Esa auf Twitter. „Die Stimmung ist sehr, sehr gut hier“, sagte Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher.