Forschende finden Dinosaurier mit bislang längstem Hals

London/New York (dpa) - . Die Dinosaurier haben wohl einen neuen Rekordhalter, was die Länge des Halses betrifft - zumindest vorerst. Zu diesem Schluss sind Forschende um Andrew Moore von der Stony Brook University in New York gekommen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. „Mit einer Länge von 15 Metern sieht es so aus, als wäre Mamenchisaurus sinocanadorum der Rekordhalter - zumindest solange bis etwas Längeres entdeckt wird“, wird der Paläontologe zitiert. Das entspricht der Länge von etwa sechs Giraffenhälsen.