Himalaya-Gletscher drohen rasch zu schwinden

Kathmandu (dpa) - . Der Klimawandel trifft auch die höchstgelegenen Erdregionen: 80 Prozent des gegenwärtigen Gletschervolumens der Hindukusch-Himalaya-Region könnte bis zum Jahr 2100 verschwunden sein, heißt es in einem veröffentlichten Bericht des International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Seit 2010 seien die Gletscher 65 Prozent schneller geschwunden als im Jahrzehnt zuvor. Auch die Schneedecke nehme ab.