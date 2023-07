Hochbegabte 13-Jährige will ins Weltall fliegen

Im Gegenteil, sagt Henning. Die ständige Unterforderung in der Schule sei Stress für höchstbegabte Kinder und könne sogar krank machen: „In der Unterforderung ist die Langeweile eine Qual. Die Betroffenen quälen sich durch die Schulzeit.“ Elsbeth Stern, Professorin für Psychologie an der ETH Zürich, ergänzt: „Das ist so, als ob wir auf Dauer wieder in einer Grundschule sitzen müssten, wo das Alphabet geübt wird.“