Kalenderblatt 2021: 19. Dezember

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Dezember 2021:

50. Kalenderwoche, 353. Tag des Jahres

Noch 12 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Konrad

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das Wahlleute-Gremium wählt Donald Trump mit klarer Mehrheit zum neuen US-Präsidenten. Bereits am 8. November hatte er die indirekte Wahl in den Bundesstaaten für sich entschieden. Am 20. Januar tritt Trump sein Amt an.

1996 - Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island treten dem Schengener Abkommen bei, das Reisen ohne Grenzkontrollen ermöglichen soll. Der Schengen-Gruppe gehörten bereits alle anderen EU-Staaten außer Großbritannien und Irland an.

1996 - Die Vebacom GmbH erhält von Bundespostminister Wolfgang Bötsch (CSU) die erste bundesweite Telefonlizenz. Sie darf ab 1998 alle Telefondienste in Konkurrenz zur Deutschen Telekom anbieten.

1961 - Die portugiesischen Truppen kapitulieren in Goa. Damit endet ihre über 450-jährige Herrschaft an der indischen Westküste. In der Folge wird Goa Indien eingegliedert.

1956 - Der österreichische Spielfilm «Sissi, die junge Kaiserin» mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen wird in München uraufgeführt.

1946 - Der Indochinakrieg beginnt mit einem Angriff kommunistischer Vietminh-Kämpfer auf französische Truppen in Hanoi.

1941 - An Stelle des entlassenen Generalfeldmarschalls Walther von Brauchitsch übernimmt Adolf Hitler den Oberbefehl über das Heer.

1901 - Der erste Abschnitt der Uganda-Bahn wird in Kenia fertig gestellt. Von Mombasa am Indischen Ozean führt die Eisenbahnlinie zunächst in das 930 Kilometer entfernte Port Florence (heute Kisumu) am Viktoriasee.

1783 - William Pitt der Jüngere wird mit 24 Jahren der jüngste britische Premierminister in der Geschichte.

GEBURTSTAGE

1966 - Alberto Tomba (55), italienischer Skirennläufer, «Tomba la bomba», Doppelweltmeister 1996 (Slalom und Riesenslalom), Gesamtworldcupsieger 1995, zwei Goldmedallien in Calgary 1988

1944 - Richard Leakey (77), kenianischer Anthropologe, Politiker und Tierschützer, Buch «Die Suche nach dem Menschen. Wie wir wurden, was wir sind»

1941 - Lee Myung Bak (80), südkoreanischer Politiker, Staatspräsident 2008-2013

1941 - Maurice White, amerikanischer Musiker, Gründungsmitglied und bis 1998 Sänger der Gruppe Earth, Wind and Fire («September»), gest. 2016

1921 - Anne Golon, französische Schriftstellerin («Angélique»-Romane), gest. 2017

TODESTAGE

1996 - Marcello Mastroianni, italienischer Filmschauspieler («La dolce vita»), geb. 1924

1851 - William Turner, britischer Maler, einer der führenden englischen Landschaftsmaler, geb. 1775

