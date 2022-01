Kalenderblatt 2022: 18. Januar

Jetzt teilen:

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Januar 2022:

3. Kalenderwoche, 18. Tag des Jahres



Noch 347 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Steinbock



Namenstag: Priska, Wolfrid

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der Buckingham-Palast verfügt, dass der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan keine «königlichen Hoheiten» mehr sind und keine offiziellen Aufgaben für die Queen übernehmen. Das Paar hatte sich von seinen Pflichten distanziert und übersiedelt zunächst nach Kanada, später in die USA.

2017 - Eine durch ein Erdbeben ausgelöste Lawine verschüttet ein Hotel im italienischen Abruzzen-Ort Farindola. 29 Menschen finden den Tod.

2010 - Der türkische Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca wird knapp 29 Jahre nach seinem Anschlag auf Johannes Paul II. freigelassen. Er hatte den Papst 1981 auf dem Petersplatz in Rom mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt.

2007 - Mit dem Orkantief «Kyrill» rast ein verheerender Sturm über Europa hinweg, mindestens 47 Menschen sterben. Der Schienenverkehr in Deutschland steht zum ersten Mal in der Geschichte der Bahn fast völlig still.

2007 - Nach einem Machtkampf in der CSU kündigt Ministerpräsident und Parteichef Edmund Stoiber seinen Rückzug aus allen Ämtern an. Auslöser des Führungsstreits waren Bespitzelungsvorwürfe der Fürther Landrätin und Stoiber- Kritikerin Gabriele Pauli.

2005 - Der europäische Flugzeugbauer Airbus präsentiert in Toulouse sein neues Flaggschiff A380, das bis dahin größte in Serie produzierte zivile Verkehrsflugzeug.

1997 - Der norwegische Abenteurer Börge Ousland schafft es, als erster Mensch allein und ohne Hilfsmittel die Antarktis zu durchqueren.

1957 - Drei B-52-Bomber der US-Luftwaffe umrunden als erste Flugzeuge ohne Zwischenlandung die Welt.

1912 - Der britische Polarforscher Robert Falcon Scott erreicht den Südpol - vier Wochen nach seinem Rivalen, dem Norweger Roald Amundsen. Sämtliche Mitglieder der Expedition sterben auf dem Rückweg.

GEBURTSTAGE

1972 - Ralph Caspers (50), deutscher Fernsehmoderator («Die Sendung mit der Maus»)

1947 - Takeshi Kitano (75), japanischer Regisseur und Schauspieler («Hana-bi»)

1927 - Werner Liebrich, deutscher Fußballspieler (FC Kaiserslautern), Weltmeister 1954, gest. 1995

1892 - Oliver Hardy, amerikanischer Filmkomiker («Dick und Doof»), gest. 1957

1882 - A.A. Milne, britischer Schriftsteller («Pu der Bär»), gest. 1956

TODESTAGE

1987 - Renato Guttuso, italienischer Maler («Die Kreuzigung», «Flucht vor dem Ätna»), geb. 1912

1977 - Carl Zuckmayer, deutscher Schriftsteller («Des Teufels General», «Der Hauptmann von Köpenick»), 1939 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft durch die Nationalsozialisten, geb. 1896





© dpa-infocom, dpa:220110-99-649978/2