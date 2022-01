Kalenderblatt 2022: 22. Januar

Jetzt teilen:

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Januar 2022:

3. Kalenderwoche, 22. Tag des Jahres



Noch 343 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Dietlind, Vinzenz

HISTORISCHE DATEN

2021 - Das UN-Atomwaffenverbot vom Juli 2017 tritt in Kraft. Der Vertrag verbietet Produktion, Besitz und Stationierung solcher Waffen. Die Atommächte, die Nato und somit auch Deutschland lehnen ihn ab. Die Bundesregierung setzt auf den Atomwaffensperrvertrag von 1970.

2020 - Der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier zeigt in Paris seine letzte Haute-Couture-Schau. Bereits 2014 hatte der Franzose seine Prêt-à-Porter-Linie eingestellt.

2017 - Die US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway verteidigt falsche Angaben von Pressesprecher Sean Spicer über die Anzahl der Zuschauer bei Donald Trumps Vereidigung als «alternative Fakten».

2012 - Die Kroaten stimmen bei einem Referendum dem Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union zu. Damit kann Kroatien am 1. Juli 2013 das 28. EU-Mitglied werden.

2002 - Der Internet-Buchhändler Amazon weist für das vierte Quartal 2001 erstmals seit Firmengründung mehr als sechs Jahre zuvor einen Gewinn aus.

1997 - Taiwan und die Volksrepublik China einigen sich darauf, erstmals einen direkten Handelsschiffsverkehr zwischen der Inselrepublik und dem Festland zuzulassen.

1992 - Die amerikanische Raumfähre «Discovery» mit dem Deutschen Ulf Merbold und sechs weiteren Astronauten an Bord startet ins All. Sie landet nach erfolgreicher Mission am 30. Januar wieder auf der Erde.

1987 - Vor laufenden Fernsehkameras und in Anwesenheit vieler Journalisten erschießt sich der Finanzminister des US-Bundesstaates Pennsylvania, Budd Dwyer. Er war im Vormonat von einem Gericht der Bestechung für schuldig befunden worden.

1972 - Dänemark, Großbritannien und Irland unterzeichnen in Brüssel die Urkunden zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft, die spätere Europäische Union.

GEBURTSTAGE

1977 - Katharina Marie Schubert (45), deutsche Schauspielerin («Shoppen», «Wellness für Paare»)

1967 - Jenny Jürgens (55), deutsch-österreichische Sängerin und Schauspielerin (Telenovela «Rote Rosen»)

1962 - Peter Lohmeyer (60), deutscher Schauspieler («Das Wunder von Bern»)

1942 - Ulf Böge (80), deutscher Volkswirtschaftler, Präsident des Bundeskartellamtes 2000-2007

1922 - Eugen Böhringer, deutscher Autorennfahrer, Sieger der Rallye-Europa-Meisterschaft 1962, Sieger der Marathon-Fahrt Lüttich-Sofia-Lüttich 1962, gest. 2013

TODESTAGE

2007 - Abbé Pierre, französischer katholischer Theologe, Mitglied der französischen Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung, Gründer der «Emmaus-Bruderschaft», geb. 1912

1957 - Claire Waldoff, deutsche Chansonsängerin («Ach Jott, was sind die Männer dumm», «Wer schmeißt denn da mit Lehm?»), geb. 1884





