Kalenderblatt 2022: 3. Februar

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2022:

5. Kalenderwoche, 34. Tag des Jahres

Noch 331 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2019 - Papst Franziskus bricht zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate auf. Noch nie zuvor war ein Katholiken-Oberhaupt zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel.

2012 - Der mutmaßliche Wikileaks-Informant Bradley Manning muss sich vor einem US-Militärgericht verantworten, teilt die US-Armee mit.

2012 - Deutschland muss Opfern von Nazi-Verbrechen in Italien keine individuellen Entschädigungen zahlen. Mit dieser Entscheidung beendet der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen Berlin und Rom.

2012 - Die seit Jahren angeschlagene ungarische Fluggesellschaft Malev stellt nach 66 Jahren ihren Betrieb ein.

1972 - Bei den Olympischen Winterspielen im japanischen Sapporo tritt die DDR erstmals mit eigener Flagge und Nationalhymne an.

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1947 - Der Zonenausschuß der CDU der britischen Zone verabschiedet das Ahlener Programm. Damit strebt die Union nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus eine grundlegende soziale und wirtschaftliche Neuordnung an.

1934 - Die «Deutsche Luft-Hansa» nimmt den Postflugdienst von Europa nach Südamerika auf.

1917 - Die Vereinigten Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, nachdem deutsche U-Boote erneut neutrale Schiffe versenkt hatten.

GEBURTSTAGE

1947 - Dave Davies (75), britischer Gitarrist, Bruder von Ray Davies und Mitgründer der englischen Rockband The Kinks.

1947 - Melanie (75), amerikanische Folksängerin und Songwriterin («The Nickel Song», «Brand New Key»)

1947 - Paul Auster (75), amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker («New York-Trilogie», verfilmte Erzählungen «Smoke» und «Blue in the Face»)

1942 - Otto Fräßdorf (80), deutscher Fußballspieler und Trainer, 33 A-Länderspiele für die DDR-Nationalmannschaft bis 1970

1927 - Friedrich Karl Flick, deutsch-österreichischer Unternehmer, Industrie-Erbe, ab 1972 Konzernchef der 1985 an die Deutsche Bank verkauften Flick-Unternehmensgruppe, gest. 2006

TODESTAGE

1997 - Bohumil Hrabal, tschechischer Schriftsteller («Ich habe den englischen König bedient», «Die Bafler», «Tanzstunden für Erwachsene und Fortgeschrittene»), geb. 1914

1989 - John Cassavetes, amerikanischer Schauspieler und Regisseur (Regie: «Ehemänner», «Eine Frau unter Einfluss», «Gloria», Darsteller in «Das dreckige Dutzend», «Rosemaries Baby»), geb. 1929

