Kiebitz ist „Vogel des Jahres“ 2024

So findet der Kiebitz in Deutschland zu wenig Lebensraum. Der etwa taubengroße Vogel liebt Feuchtwiesen und Moore. In der Vergangenheit wurden davon aber viele trockengelegt, um Äcker und Weiden zu gewinnen. Als „Vogel des Jahres“ stehe er nun für die Artenvielfalt in unserer Agrarlandschaft, sagte Schäffer.