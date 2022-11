Klimaforscher: Ungenügendes Zeugnis für Klimagipfel

Johan Rockström ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-Forschung. (© Christoph Soeder/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Potsdam/Scharm el Scheich (dpa) - - Die Wissenschaft muss nach Ansicht des renommierten Klimaforschers Johan Rockström im Ringen der Weltgemeinschaft gegen die Klimakrise mehr Gehör finden.

„Die Wissenschaft hat eine viel zu schwache Stimme in den Verhandlungen der Klimakonferenzen“, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung nach dem Ende des zweiwöchigen Mammuttreffens im ägyptischen Scharm el Scheich der Deutschen Presse-Agentur. So sei vielen Diplomaten nicht klar, wann welche Klimafolgen in welchem Ausmaß zu erwarten seien. „Das ist verständlich, aber auch bedauerlich.“

Rockström fordert Einbeziehung von Wissenschaftlern

Es sei daher sehr beunruhigend, dass einige Stimmen in den Verhandlungen die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse infrage stellten. „Die Entscheider brauchen vermutlich eher mehr Wissenschaft am Verhandlungstisch, nicht weniger“, sagte Rockström. „Ich denke, dass wir den ganzen Prozess der Klimakonferenzen reformieren müssten, um gehaltvollere Ergebnisse in den Verhandlungen zu bekommen.“

Seine Vision: Die Verhandler der Staaten sollten anders als bisher tägliche Briefings zum aktuellen Forschungsstand zu Klimarisiken, Kipppunkten und anderen wichtigen Feldern bekommen und vor diesem Hintergrund die Maßnahmen und Ziele ihrer Staaten verteidigen müssen. Außerdem müsse in den Arbeitsgruppen ein engerer Austausch zwischen Verhandlern und Wissenschaftlern stattfinden.

Ergebnisse des Gipfel seien „einfach nicht gut genug“