Klimaforscher zu Mittelmeer-Unwettern: „Explosives Gebräu“

„Ich glaube, wir waren viel, viel zu sorglos was den Klimawandel angeht“: Mojib Latif.

„Ich glaube, wir waren viel, viel zu sorglos was den Klimawandel angeht“: Mojib Latif.

Der Klimaexperte Mojib Latif sieht in den jüngsten Unwettern wie in Libyen eine Folge der Erderwärmung. Noch nie habe es solche Regenmassen in Europa gegeben.