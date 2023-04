Klimawandel in Mongolei: Steppenbrände töten Gazellen

Ulan Bator/Peking (dpa) - . Durch die großen Steppenbrände in der östlichen Mongolei sind viele Gazellen getötet worden. Wie der World Wide Fund For Nature (WWF) am Dienstag berichtete, wurden die Tiere nicht nur Opfer der Flammen, sondern auch in Panik in den Grenzzaun nach China getrieben, wo viele im Stacheldraht verendeten. „Mehrere hundert Mongolische Gazellen starben in Folge der Naturkatastrophe“, sagte Markus Radday vom WWF Deutschland.