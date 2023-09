Konferenz: Feuchtgebiete retten und damit Klima schützen

Dabei sind laut den Experten weltweit viele Gebiete bedroht - in Deutschland etwa sind nur neun Prozent der Flussauen in einem naturnahen Zustand. Die Auswirkungen des Klimawandels, die man in den vergangenen zwei Jahren auf diese Lebensräume habe beobachten können, seien unübersehbar, sagte Klimawandel-Experte Simon Duffield. „Und es wird nicht besser. Wir sind erst auf halbem Weg in die falsche Richtung“, sagte er. Auf der Konferenz wolle man nun evidenzbasierte, schlagkräftige Empfehlungen für die Politik entwickeln, sagte er.