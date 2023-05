Landwirtschaft Hauptursache für Vogelschwund in Europa

Montpellier/München (dpa) - . Um rund ein Viertel sind die Bestände von Vögeln in Europa von 1980 bis 2016 zurückgegangen. Hauptursache dafür ist einer Studie zufolge die intensive Landwirtschaft. Verstädterung und Temperaturanstieg sind demnach weitere Gründe für den Rückgang der Vogelpopulationen. Doch manche Vogelarten profitierten von den sich ändernden Verhältnissen, schreibt eine Gruppe um Stanislas Rigal und Vincent Devictor vom Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (ISEM) im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ („PNAS“).