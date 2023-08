Neue Wetterdienst-Präsidentin: Wir müssen noch besser werden

Doch möglichst präzise Vorhersagen sind das eine - die Umsetzung von Warnungen in Maßnahmen vor Ort das andere. Die Katastrophe im Ahrtal galt in dieser Hinsicht als Weckruf. „Es ist wichtig, eine Warnung rechtzeitig auszugeben und dabei auch die Informationen mitzugeben: Wie sicher ist diese Information und was ist die mögliche Spannbreite von Ereignissen?“, sagt Jones und weist auf den schwierigen Balanceakt beim Warnsystem hin: