Nobelpreisträger Ferenc Krausz in Bayern völlig überrascht

Mit seiner Forschung habe er es zusammen mit vielen Wissenschaftlern und Teams geschafft, „die schnellsten Vorgänge, die es in der Natur außerhalb des Atomkerns gibt, nämlich die Bewegung der Elektronen, in Echtzeit zu verfolgen“, sagte Krausz im Max-Planck-Institut, das gerade Tag der offenen Tür hatte. „Diese Bewegungen initiieren jegliche molekulare Vorgänge in lebenden Organismen und sind letzten Endes auch für die Entstehung von Krankheiten auf fundamentalster Ebene verantwortlich.“ Erkenntnisse in diesem Bereich könnten daher für die Medizin wichtig sein.