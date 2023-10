Nobelpreisträgerin: Anruf aus Stockholm im Unterricht

Die Französin ist Professorin für Atomphysik an der Universität im südschwedischen Lund. Sie erhält den diesjährigen Physik-Nobelpreis gemeinsam mit Pierre Agostini und dem in Deutschland forschenden Ferenc Krausz. Sie bekommen die renommierte Auszeichnung für Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen gaben.